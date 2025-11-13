Strateg personsäkerhet
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Välkommen till oss
Säkerhetsavdelningen inom stadsledningskontoret ansvarar för central ledning, samordning och utveckling av hela stadens säkerhetsarbete.
Avdelningen leds av en säkerhetsdirektör och består för närvarande av 20 medarbetare fördelade på tre enheter. Beredskapsenheten,
säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsenheten samt verksamhetsskyddsenheten.
Nu söker vi en strateg inom personsäkerhetområdet som vill vara med och utveckla och stärka vårt arbete med att skydda individer, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner mot trakasserier, hot och våld.
Placeringen är inom verksamhetskyddsenheten där bland annat stadens ansvar för mobila ordningsvakter, personsäkerhet, stadshusets säkerhet, kamerabevakning, samt utredning av välfärdsbrott ligger. Verksamheten är i en intensiv utvecklingsfas kopplat till omvärldsläget, brottsutvecklingen och stundande valår.
Vi erbjuder
Hos Stockholms stad och stadsledningskontoret får du möjlighet att arbeta i en organisation med ett tydligt uppdrag - att skapa en hållbar, trygg och rättvis stad för alla. Du blir del av ett engagerat team med hög kompetens och tillgång till goda möjligheter till kompetensutveckling.
Som anställd i Stockholms stad har du ett årligt friskvårdsbidrag som du kan använda till aktiviteter för rörelse, motion och annan friskvård. Det finns också rabatter som du kan välja att använda. Som anställd på stadsledningskontoret erbjuds du även medlemskap i idrottsförening som organiserar motionsidrott som grupp- och styrketräning.
Din roll
Rollen innebär att arbeta på strategisk nivå med anvisningar, rutiner, utbildning, upphandling av tjänster, samordning och uppföljning av personsäkerhetsarbetet - ofta i samverkan såväl internt som med myndigheter och andra externa leverantörer och aktörer. Du är en nyckelperson i organisationens personsäkerhetsarbete och förväntas ha ett helhetsperspektiv som förutom arbetet med individen även inkluderar både fysisk säkerhet och grundläggande informationssäkerhet. Du rapporterar till enhetschefen för verksamhetsskyddenheten.
Arbetet innebär att:
Författa, utveckla och implementera anvisningar, handlingsplaner och rutiner för personsäkerhet inom stadsledningskontoret.
Genomföra och kvalitetssäkra hot- och riskanalyser avseende individer eller arrangemang inom ansvarsområdet.
Säkerställa förebyggande och incidentrelaterade åtgärder inom personsäkerhetsområdet.
Bidra till kravställning, upphandling och uppföljning av tekniska och förebyggande säkerhetslösningar.
Företräda staden i regionala och nationella nätverk.
Samverkan med andra offentliga aktörer, inklusive Polismyndigheten och andra relevanta instanser.
Bidra till utbildning, övning och säkerhetsmedvetande inom organisationen.
Anställningen kan även innebära tjänst som TiB (Tjänsteperson i beredskap) under ca sex-sju veckor per år, samt andra delar av stadsledningskontorets krisledningsarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med:
Akademisk utbildning inom säkerhet, kriminologi eller annan relevant inriktning alternativt arbetslivserfarenhet som av staden bedöms som likvärdig.
Erfarenhet av att ta fram och förvalta styrande dokument gällande säkerhetsfrågor som exempelvis handlingsplaner, riktlinjer och andra säkerhetslösningar på strategisk nivå för större organisationer med fler än 500 anställda.
God kunskap om relevant lagstiftning, inklusive Kommunallagen, Skyddslagen, OSL och GDPR.
Grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och dess koppling till personsäkerhet.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och god förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift.
Erfarenheter av att administrera och hantera larm av olika slag.
Meriterande med:
Dokumenterad utbildning inom fysisk säkerhet, exempelvis tillträdessystem, larmsystem eller kamerabevakning.
Erfarenhet från arbete inom exempelvis Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Polismyndigheten eller säkerhetsföretag där du arbetat med personskyddstjänster eller hotanalyser för individ.
Erfarenhet av att arbeta med säkerhet kopplat till skydd av förtroendevalda.
Ytterligare språkkunskaper förutom svenska och engelska.
För att lyckas i rollen söker dig som är analytisk och har förmåga att inhämta, kritiskt granska och bedöma information från flera olika källor. Du arbetar strukturerat, metodiskt och med hög kvalitet - alltid med rättssäkerhet i fokus. Du har lätt för att samarbeta och dela kunskap med andra, samtidigt som du tar egna initiativ och driver ditt arbete självständigt. Rollen kräver integritet, gott omdöme och en stark vilja att bidra till samhällsnytta. Du har hög stresstålighet då vissa delar av tjänsten kan innebära arbete under pressade förhållanden, exempelvis vid incidenthantering.Publiceringsdatum2025-11-13Övrig information
Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll är ett krav för att erhålla tjänsten.
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
