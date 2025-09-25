Stor- och flyttstädare till Falkenberg
2025-09-25
HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM STOR- OCH FLYTTSTÄDARE I FALKENBERG OCH HALMSTAD
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Vi söker ständigt efter personal som kan tänka sig jobba hos oss runt om i Falkenberg, Varberg och Halmstad. Besök gärna vår hemsida www.hemfrid.se/karriar
för att se andra städer där vi söker personal i.
HEMSTÄDNING I VÄRLDSKLASS
Att jobba med oss på hemfrid innebär att du får ett roligt, varierande jobb inom städning. På One Team arbetar vi i team där du alltid kommer att jobba tillsammans med flera härliga kollegor från hela världen.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag - fredag, mellan 8 - 17.
Ha ett giltigt B-körkort.
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska.
Vi erbjuder dig;
Vårt mål är tydligt - vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
Samma fasta lön varje månad
En tillsvidareanställning med 75% sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen
Är du nyfiken på var vi söker personal? Upptäck våra platser här!
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
HEMFRID IS LOOKING FOR YOU WHO WANT TO WORK AS A BIG- AND MOVING CLEANER TO FALKENBERG AND HALMSTAD
Hemfrid is Sweden's largest company in home cleaning. We assist our customers with household services such as cleaning, window washing, moving services, and much more.
We are constantly looking for staff who are interested in working with us in Falkenberg, Varberg and Halmstad. Please visit our website www.hemfrid.se/karriar
to see other cities where we are hiring.
WORLD-CLASS HOME CLEANING
Working at Hemfrid means you get a fun and varied job in cleaning, primarily for large households.
You should:
Have previous experience from a service profession.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work flexible hours, Monday - Friday, between 8 - 17.
Have a valid driving license (B).
It is a strong merit if you have worked as a home cleaner, housekeeper, or equivalent before.
We offer
Our goal is clear - we want to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company, and we are dedicated to providing good working conditions.
Among others, we offer:
Fixed salary every month
A permanent position with a 75% employment rate.
Collective agreement and favorable terms of employment.
Liability insurance, health insurance, and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning, with a focus on your development.
Great career opportunities and growth within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden's greatest teams of colleagues from all over the world.
Are you curious about where we're hiring? Discover all our locations here!
Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se Ersättning
