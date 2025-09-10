Stödpedagog (vikariat 6 månader)
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.
Vill du vara med och bidra till en trygg och meningsfull vardag för boende i Askim?
Nu söker vi en vikarierande stödpedagog till en av våra servicebostäder.
Vi letar efter dig som är färdig med, eller som studerar till, stödpedagog eller aktiveringspedagog och som vill använda ditt engagemang, din kunskap och kreativitet för att göra skillnad i människors liv.
Vikariatet är på heltid med start så snart som möjligt och i 6 månader. Om du studerar parallellt kan vi se över möjligheten att anpassa tjänstens omfattning.
Om servicebostaden
På vår servicebostad erbjuder vi stöd och omsorg för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Vårt mål är att skapa en miljö där varje individ känner trygghet, delaktighet och får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Vi arbetar med individanpassat stöd i vardagen med praktiska sysslor till fritidsaktiviteter och ser till att varje boende får goda förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv.Om tjänsten
Som stödpedagog på servicebostaden har du en nyckelroll. Du arbetar både nära de boende och med utvecklings- och planeringsuppgifter.
50% brukarnära arbete: du stöttar de boende i deras vardag, fritid och delaktighet.
50% pedagogiskt och metodiskt arbete: handledning av kollegor, dokumentation, planering och samordning för att utveckla verksamheten.
Tjänsten är förlagd dagtid,, kväll och var tredje helg.
Vi söker dig som
Är färdigutbildad stödpedagog/aktiveringspedagog eller som studerar till det.
Har annan relevant pedagogisk eller vård- och omsorgsutbildning.
Har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Har kunskap i lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik.
Är trygg, tålmodig, initiativtagande och har ett positivt förhållningssätt.
Vill vara med och bidra till att utveckla verksamheten.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att höra hur just du kan bidra till att skapa en trygg och meningsfull vardag för de boende. Ersättning
