Stödpedagog till Skolgatan 8
Örebro kommun / Behandlingsassistentjobb / Örebro Visa alla behandlingsassistentjobb i Örebro
2025-08-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med att fortsätta utveckla det pedagogiska stödet tillsammans med medarbetarna. Då är du den vi söker som stödpedagog till vår verksamhet!Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Som stödpedagog arbetar du som en del av arbetsgruppen i den ordinarie verksamheten och stödjer servicemottagarna utifrån mål och beviljade insatser. Vi arbetar med att skapa bättre förutsättningar för unga individer genom livslångt lärande och samhällsengagemang. Vårt fokus ligger på att erbjuda stöd som främjar självständighet och individanpassade insatser för personer med olika funktionsnedsättningar.
I ditt arbete som stödpedagog ingår även att stötta dina kollegor i upprättande och uppföljning av genomförandeplaner, samt säkerställer att den sociala dokumentationen håller god kvalité. Du ansvarar även för att planera, implementera, utvärdera och analysera arbetssätt och metoder med arbetsgruppen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra omvårdnadsinsatser
• vägleda kollegor i metoder och arbetssätt
• stödja och samordna kollegor att bli självständiga i arbetet med att upprätta och följa upp genomförandeplaner
• samordna samverkan med närstående och tvärprofessionella team
• introducera nyanställda samt handleda studerande utifrån din yrkesroll
• dokumenterar i verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Skolgatan är en gruppbostad som är beläget i Vintrosa cirka 1,5 mil väster om Örebro. Det går att ta sig till verksamheten med buss, dock med något begränsade avgångar på kvällar och helg. På Skolgatan bor det sex servicemottagare som får stöd i det vardagliga livet.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete
Kvalifikationer:
Som stödpedagog hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov och är anpassningsbar utifrån mottagaren. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare. Som stödpedagog har du lätt för att snabbt ändra ditt synsätt och agera utifrån nya behov som uppkommer. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog, alternativt 60 HP i relevanta ämnen (såsom pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande)
• minst två års erfarenhet inom funktionsstödsområdet
Meriterande:
• erfarenhet och/eller utbildning i MI (motiverande samtal)
• erfarenhet av omvårdnadsarbete
• erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötandeTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: efter överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstiden: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 10 september.
Tjänsterna tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9476630