Stödpedagog till ny Gruppbostad
2025-08-26
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzis
Var med från början - forma framtidens gruppbostad som Stödpedagog!
Vill du använda din kompetens för att skapa förutsättningar för andra att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt? Nu söker vi 2 stödpedagoger till en helt ny gruppbostad som öppnar våren 2026 i Götene kommun - en unik möjlighet att vara med från start och bygga upp en verksamhet där kvalitet, trygghet och delaktighet står i centrum.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Som stödpedagog är du en nyckelperson i uppstarten av vår nya gruppbostad.
Du är med och formar strukturer, rutiner och arbetssätt - och bidrar till att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för våra boende.
Du handleder kollegor, implementerar pedagogiska metoder och säkerställer att stödet ges med hög kvalitet och i enlighet med varje individs behov.
Du arbetar nära stödassistenter, samordnare och enhetschef och är en förebild i det dagliga arbetet.
Du kommer även att ingå i ett nätverk med andra stödpedagoger inom kommunen.
I rollen ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, exempelvis medicinhantering. Du säkerställer tillsammans med legitimerad personal att dessa uppgifter utförs enligt gällande rutiner.Arbetsuppgifter
Handleda och stötta kollegor i det pedagogiska arbetet
Planera, följa upp och utveckla arbetssätt och rutiner
Bidra till kvalitetsarbetet och implementera metoder
Identifiera utvecklingsområden och bidra med omvärldsbevakning
Ge praktiskt stöd i vardagen utifrån individens genomförandeplan
Vem är du?
• Har eftergymnasial utbildning som stödpedagog eller annan likvärdig utbildning
• Har god teoretisk och praktisk kunskap om autismspektrumtillstånd (AST), neuropsykiatrisk funktionsvariation så som ADHD, tvångssyndrom och/eller intellektuell funktionsvariation
• Har erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och motiverande arbetssätt
• Är självgående, initiativtagande och har god förmåga att leda och coacha kollegor
• Har ett stort engagemang och ett professionellt förhållningssätt
Meriterande
• Praktisk erfarenhet inom funktionshinderområdet.
• Vidareutbildning inom funktionsvariationer.
• Kunskap inom arbetssättet individens behov i centrum (IBIC)
• Kunskap om diabetes
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning, 100 %
• Tillträde enligt överenskommelse
• Tjänstgöring dag, kväll och helg enligt schema
• B-körkort krävs
• Provanställning kan komma att tillämpas
Vill du vara med och bygga upp något nytt - på riktigt? Då ser vi fram emot att höra från dig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
