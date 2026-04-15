Stödpedagog till Daglig verksamhet
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Inom Funktionsstöd arbetar vi för att stödja personer med funktionsvariationer så att deras liv blir trygga, meningsfulla och med så hög grad av självständighet som möjligt. Hos oss gör du skillnad varje dag - med omtanke, respekt och ett starkt engagemang bidrar du till att stärka individens självbestämmande, delaktighet och livskvalitet.
Arbetsuppgifter
Som stödpedagog på daglig verksamhet har du ett litet extra ansvar för att tillsammans med chef utveckla och planera verksamheten. Följa upp och utvärdera utifrån brukarnas behov tillsammans med kollegor.
Utföra och vara ett stöd till kollegor i arbetet med social dokumentation, genomförandeplaner samt följa upp och utvärdera innehållet i insatsen.
I det brukar nära arbetet vara ett stöd till att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt för våra deltagare.
Ha en fördjupad kunskap i områden som direkt anknyter till verksamhetsområdet och vara ett stöd för kollegor att tillämpa pedagogiska arbetsmetoder.
Vara ett stöd i omvärldsbevakning där du arbetar för att skapa förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik och systematiskt arbetssätt.
Vara en resurs i att etablera kontakt med interna och externa aktörer samt vara ett stöd i samarbete och samverkan med aktuella aktörer och nätverk så att individernas intressen tillvaratas på bästa sätt.

Kvalifikationer
Vi ser att du som söker:
Har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
Har erfarenhet från arbete med personer med funktionsvariationer.
Har baskunskaper i digitala arbetsverktyg.
Har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Har B-körkort för manuell växellåda.
Kunskap kring lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik.
Som person vill vi att du:
Har ett starkt engagemang och intresse för målgruppen.
Har ett gott bemötande, är engagerad och trygg i din yrkesroll med en förmåga att inspirera samt en vilja att lära mer.
Du gillar nytänkande är inte rädd för att prova, har lätt för att "tänka utanför boxen".
Du ser samarbete och samverkan som en förutsättning i arbetet med den enskilde individen, kollegor och andra professioner.
Du är lösningsfokuserad och har lätt för att planera och prioritera i ditt arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Svalövs kommun
268 80 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, LSS

Kontakt
