Stödpedagog daglig verksamhet - Skurups kommun, FuSS - Barnskötarjobb i Skurup

Skurups kommun, FuSS / Barnskötarjobb / Skurup2020-06-17Skurups kommun har runt 16 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!Daglig verksamhet LSS är sysselsättning för personer som är i yrkesverksam ålder med olika funktionsvariationer och som inte studerar eller har ett annat arbete. Syftet är att ge en meningsfull sysselsättning/arbete som anpassas efter den enskildes förmåga, behov och önskemål.De olika verksamheterna finns inom Skurups kommuns tätort och schemat innebär dagtid.2020-06-17Som stödpedagog är din uppgift är att motivera och stödja deltagarna till en meningsfull, utvecklande och stimulerande sysselsättning/arbete. Skapa meningsfulla och mätbara mål tillsammans med deltagarna utifrån var och ens behov och önskemål. Du arbetar tillsammans med stödpedagog, stödassistenter, stödbiträden och i nära samarbete med enhetschef.Du kommer att ges möjlighet till fortbildning och handledning inom lågaffektivt bemötande, tydlig görande pedagogik och stöd i känsloreglering.Tjänsten tillsätts under förutsättning av politiskt beslut.Högskoleutbildning ex socionom, socialpedagog, fritidspedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig med tydlig inriktning mot funktionshinderområdet.Erfarenhet av arbeta inom LSS/daglig verksamhet samt tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är meriterande.Du är engagerad, kreativ, ansvarsfull, flexibel och har mycket god samarbetsförmåga. Du har förmågan att arbeta självständigt, reflektera och analysera.Som stödpedagog förväntas du att kunna ta på dig mer ansvarsfulla uppgifter såsom att stödja och handleda stödassistenter/stödbiträde i arbetet med social dokumentation, genomförandeplaner, metodstöd eller alternativa kommunikationssätt. Stödpedagogen har ingen chefsroll utan har precis som stödassistenten/stödbiträdet sina uppgifter inom det brukarnära arbetet.Eftersom arbetet innebär kommunikation och dokumentation måste du behärska svenska språket i tal och skrift samt ha mycket god datorvana.Körkort är ett krav.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-07-08Skurups kommun, FuSS5268712