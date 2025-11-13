Stödassistenter till ny SoL-bostad
Östersunds Kommun / Vårdarjobb / Östersund Visa alla vårdarjobb i Östersund
2025-11-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Din arbetsplats
Sektions funktionshinder söker 6st stödassistenter till uppstart av ny SoL-bostad på Frösön med tillträde from 1/3-2026.
Ditt nya jobb
Som stödassistent kommer du att ge stöd till medborgarna utifrån individuella behov och förutsättningar. Relationsskapande är därför en viktig del i arbete då det bidrar till en trygg och stabil miljö. Eftersom du hjälper medborgarna att hantera sin vardag och alla de utmaningar som kan uppstå, både i och utanför hemmet är ditt jobb att skapa goda förutsättningar till ett så självständigt liv som möjligt för individen. Att vara lugn/empatisk/stresstålig är viktigt i arbetet med människor då den ena dagen inte är den andra lik. I professionen krävs en förmåga att hantera stressmoment och vara handlingskraftig då olika situationer kan uppstå. Empati är en viktig egenskap då det ger möjlighet att se saken från medborgarens perspektiv och på så sätt förstå den andre. Då medborgarna har olika problematik är det av vikt att kunna arbeta pedagogiskt och vara tydlig i sitt bemötande/kommunikation. Detta för att ge rätt stöd till medborgaren i fråga och skapa en struktur i dennes vardag med förutsättningar för förutsägbarhet. Vi söker dig som är lojal och respekterar de beslut som fattas i arbetsgruppen, och som förstår vikten av att stå bakom det kollektiva arbetet. Du är en person som vågar ta för dig och är öppen för att aktivt delta i processen att utveckla och förbättra arbetssätt som fungerar för medborgarnas bästa. Tillsammans med teamet bidrar du till att skapa en arbetsmiljö där ömsesidigt förtroende och samarbete är centrala för att nå gemensamma mål.
Vanliga arbetsuppgifter
• Stöttning och vägledning i individens vardag
• Medverka vid olika aktiviteter tillsammans med individen
• Dokumentation
Din kompetens
Krav
• Utbildad stödassistent eller annan utbildning/kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Kunna arbeta obekväma arbetstider dag/kväll och sovande natt (journatt).
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande
• God datorvana.
• Erfarenhet av liknande arbete.
• B-körkort.
Vi söker dig
Som person är du stabil, flexibel och har en god empatisk förmåga. Du ska kunna skapa förtroendefulla relationer och vara lyhörd för individens behov. Du är lojal, har en pedagogisk insikt och är skicklig på att kommunicera muntligt. För att trivas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och kunna anpassa dig efter olika situationer. Du är även en lyhörd och engagerad person med stor respekt för våra medborgare. Du har en positiv människosyn och förmåga att skapa goda relationer. Vi värdesätter även att du är positiv till nytänkande och ser möjligheter samt har en vilja att bidra till att verksamheten utvecklas och förbättras.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Fredrik Norring fredrik.norring@ostersund.se Jobbnummer
9604202