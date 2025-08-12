Stödassistent till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, / Undersköterskejobb / Söderhamn Visa alla undersköterskejobb i Söderhamn
2025-08-12
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, i Söderhamn
Vill du bidra till att skapa möjligheter för andra? Hos oss får du chansen att göra skillnad i vardagen för människor.
Med ditt stöd hjälper du våra brukare att leva självständiga och meningsfulla liv - varje dag. Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som stödassistent arbetar du med att ge individuellt anpassat stöd till våra brukare med funktionsvariationer, så att de ska kunna leva ett så inflytelserikt, självständigt och bra liv som möjligt. Du stödjer brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor. I arbetet ingår dokumentation och upprättande av genomförandeplaner.
Vi arbetar med ett rehabiliterande och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Beskrivning av arbetsplatsen
Område 3 består av gruppbostäderna Skytten 1, Skytten 2 och Smeden och är en del av verksamhetsområdet Funktionsstöd i sektor Välfärd. Dessa tjänster utgår från Skytten 2 resp. Smeden.
Gruppbostäderna erbjuder boende åt personer som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog/stödassistent eller med godkänt vård-och omsorgsprogram. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med personer med funktionsvariationer. Då arbetet ställer krav på dokumentation och kommunikation krävs att du har datorvana och behärskar svenska språket i tal och skrift. Erfarenhet av dokumentation är meriterande.
Som person är du positiv, ansvarsfull och initiativrik. Du har lätt för att arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra. Du kan planera och prioritera ditt arbete och har ett stort intresse av att arbeta med människor samt ett professionellt och flexibelt arbetssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kontakt
Anastasia Rindekhed 027075000 Jobbnummer
9455291