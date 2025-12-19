Stödassistent till Ormesta gruppbostad
2025-12-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vi söker dig som vill göra skillnad och vill ha ett jobb där du växer och kan påverka!Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Vi har gjort en nystart i en verksamhet som funnits i många år där vi sett behov av utveckling. Vår arbetsplats ligger fint i naturen och vi erbjuder både boende och daglig verksamhet, s.k. BODA där du kommer arbeta i båda delar.
Som stödassistent inom bostad med särskild service (BMSS) har du ett samordnat ansvar där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet. Ditt huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med dina kollegor erbjuda anpassat pedagogiskt stöd som bidrar till ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv i enlighet med LSS. Du ger servicemottagarna individuellt stöd i dagliga aktiviteter, vilket innebär allt ifrån personlig omvårdnad och hemliv till att ledsaga på aktiviteter och utflykter. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för den enskildas möjligheter att nå sina egna mål.
I vår dagliga verksamhet erbjuder vi varierade arbetsuppgifter, anpassade efter brukarnas behov och önskemål och kommer jobba med ständig utveckling i detta där din åsikt och erfarenhet är viktig - tillsammans med dina kollegor såklart.
Vi arbetar lågaffektivt och med tydliggörande pedagogik för att skapa en förutsägbar och meningsfull vardag.
Exempel på arbetsuppgifter:
Som stödassistent arbetar du nära brukarna och ger stöd i deras dagliga liv, vilket kan inkludera:
• stöd i personlig omvårdnad, måltider och fritidsaktiviteter
• strukturering av vardagen enligt individuella genomförandeplaner
• bemötande av utmanande beteenden med lågaffektivt förhållningssätt
• dokumentation och samverkan med anhöriga, kollegor och andra professioner
• aktivt deltagande i verksamhetens utveckling
Om arbetsplatsen
Verksamheten är belägen i naturskönt läge, intill vandringsleder. Antal medarbetare för tillfället är 18 stycken och här bor 6 brukare i två olika byggnader.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
Som stödassistent hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta servicemottagarna på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har förmåga att arbeta strukturerat med individuella genomförandeplaner och anpassar stödet efter varje individs unika behov och förutsättningar. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en lagspelare som värdesätter teamwork och arbetar i linje med gemensamt fattade beslut. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med servicemottagaren och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• undersköterskeutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet (inriktning pedagogiskt och/eller socialt arbete)
• B-körkort för manuellt växlad bil
Meriterande:
• erfarenhet av och kunskap om LSS, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
• erfarenhet av arbete med personer med utmanande beteenden
• goda kunskaper om IBIC
• utbildning i och/eller erfarenhet av psykiatri
• erfarenhet av delegeringTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 4-5
Arbetstid: dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom arbete med personer med funktionsnedsättningar behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Sista ansökningsdag är 11 januari. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
