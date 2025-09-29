Stödassistent till gruppbostad
Nora kommun, Socialförvaltning / Vårdarjobb / Nora Visa alla vårdarjobb i Nora
2025-09-29
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun, Socialförvaltning i Nora
Är du ute efter ett meningsfullt och roligt arbete där du verkligen kan påverka människors liv? Nu har du chansen att söka ett längre vikariat på cirka ett år, med goda möjligheter till förlängning, hos oss på Funktionsstöd i Nora!
Vi erbjuder två tjänster, placerade på var sitt av våra gruppboenden - båda centralt belägna i Nora.
På det ena gruppboendet finns fyra egna lägenheter med tillgång till en gemensam yta. Här arbetar fem engagerade medarbetare tillsammans, med både ensamarbete och dubbelbemanning för bästa stöd och trygghet.
På det andra gruppboendet finns fem lägenheter med en gemensam ingång till det gemensamma utrymmet. Här är personalstyrkan sex personer, och även här varierar arbetet mellan ensamarbete och dubbelbemanning.
På båda boendena arbetar vi med långa pass som kombinerar dagtid och sovande jour, vilket ger variation och möjlighet till återhämtning.
Vi på Funktionsstöd i Nora arbetar efter ledorden Delaktighet, Oberoende och Självständighet - värderingar som genomsyrar hela verksamheten. Vårt mål är att stödja varje individ att behålla och stärka sina förmågor, och att skapa förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv.
Vill du vara med och göra skillnad i en trygg och utvecklande miljö? Då vill vi gärna höra från dig!Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som medarbetare på en gruppbostad enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) arbetar du med att ge stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning i deras hem. Målet är att skapa trygghet och delaktighet samt att stärka brukarens självständighet och livskvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Att ge individuellt anpassat stöd i det dagliga livet, t.ex. personlig omvårdnad, hygien, matlagning, städning och inköp.
Att motivera, stimulera och stödja brukaren i att vara delaktig i sin vardag och i samhället.
Att arbeta efter brukarens genomförandeplan och dokumentera insatser enligt gällande riktlinjer.
Att samarbeta med kollegor, närstående, gode män och andra professioner för brukarens bästa.
Att arbeta med tydliggörande pedagogik och andra arbetssätt som stödjer brukaren utifrån individens behov och förutsättningar.
Att följa rutiner, föreskrifter och lagstiftning inom LSS, SoL, HSL och andra relevanta områden.
Att medverka i planering, utvärdering och utveckling av verksamheten.
Arbetet är omväxlande och kräver både flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt och i team. Du behöver ha ett gott bemötande, vara ansvarstagande och kunna skapa förtroendefulla relationer.Kvalifikationer
* Undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Utbildning och erfarenhet av att arbetat lågaffektivt
* Pedagogisk utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med pedagogik
* B-körkort manuell
* Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Kopior av intyg och betyg ska tas med vid en eventuell intervju.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef Funktionsstöd
Maria Ljungkvist maria.ljungkvist@nora.se Jobbnummer
9529943