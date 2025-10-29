Stödassistent till daglig verksamhet i Mölndal
2025-10-29
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.Om tjänsten
Till vår dagliga verksamhet i Mölndal söker vi nu en kollega som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Flöjelbergsgatan är en daglig verksamhet för personer med omfattande funktionsnedsättning och autism. Som stödassistent ger du stöd till brukarna under deras tid på daglig verksamhet.
Du utgår från personens individuella behov, intressen och det meningsfulla för varje individ. Du arbetar medvetet för att personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.
I dina arbetsuppgifter ingår att föra social dokumentation. Du kommer att arbeta utifrån metoderna; Lågaffektivt bemötande, AKK samt tydliggörande pedagogik.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en lugn och stressfri miljö, med tydliga rutiner och förutsägbarhet för alla som har sin dagliga verksamhet på Flöjelbergsgatan. Varje person har en individuell genomförandeplan från vilken stödet utgår ifrån.
Genom delaktighet och omtanke vill vi skapa möjlighet till förändring och meningsfullhet. Som stöd i ert arbete har du och dina kollegor nära metodhandledning och vägledning i pedagogiska frågor av en stödpedagog på enheten.
Du kommer att arbeta dagtid måndag - fredag. Vissa arbetspass kan börja med att du är med i brukarnas morgonrutiner på sitt boende.
Vi söker dig som:
- Har en pedagogisk- eller vårdutbildning, som tex stödassistent, undersköterska, barnskötare eller fritidspedagog. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Har arbetslivserfarenhet eller kunskap om att arbeta med personer som har utvecklingsstörning och autism.
- Har minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat på en daglig verksamhet inom LSS med den här målgruppen.
- Du bör ha mött och ha kunskap om att hantera utmanande beteende då utåtagerande beteende kan förekomma på verksamheten.
Som person tycker du om att arbeta i team, tålmodig och tar ansvar för din uppgift. Vi värdesätter att du är positiv i ditt bemötande och ser möjligheter till utveckling. Att du är med och bidrar till ett bra samarbete med kollegor ser vi som en självklarhet då det är ett måste för att skapa en bra daglig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer och rekrytering sker löpande
Det här får du hos oss
- Nära ledarskap.
- Pedagogisk handledning och vägledning.
- Friskvårdsbidrag.
- Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Vill du veta mer om våra verksamheter och hur vi jobbar?
Läs mer på vår hemsida https://betaniahemmet.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
