Stödassistent till Daglig verksamhet

Daglig verksamhet bedriver sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. I Skövde kommun har vi flera olika daglig verksamhetsgrupper. Vi har cirka 300 deltagare och runt 85 medarbetare. Verksamheten är en del av sektor vård och omsorg, Skövde kommun.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer.
För att kunna ge de bästa förutsättningarna för att våra deltagare ska få ett så bra stöd som möjligt och att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska utvecklas och stanna, därför får du löpande utbildning och kompetensutveckling och om du vill finns alla möjligheter att testa olika roller och att göra intern karriär.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha ett givande och utvecklande arbete. I rollen som stödassistent inom daglig verksamhet bidrar du till att våra deltagare får en meningsfull sysselsättning. Utifrån individuella behov stöttar och handleder du personer med funktionsnedsättning i sin dagliga sysselsättning. Du planerar arbetet, ger stöd och ansvarar för att deltagarna ska känna trygghet. Du stöttar också deltagarna i deras sociala samspel.
Du arbetar för att våra deltagare ska kunna uppnå en så hög livskvalitet i sin vardag som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du våra deltagare i det dagliga, vardagsnära arbetet i deras sysselsättning. Hos oss är deltagaren i fokus och i rollen ingår att vara ett praktiskt och vardagligt stöd. På ett pedagogiskt sätt stimulerar och motiverar du individen till delaktighet och ett självständigt liv.
Nu söker vi en medarbetare till enhet Eskobar. På enheten har deltagarna behov av en tydlig struktur och en förutsägbar tillvaro. Deltagarna har behov att kommunikation via olika former av bildstöd och ett lågaffektivt bemötande. Enheten har hög personaltäthet i förhållande till antalet deltagare.
I arbetsuppgifterna ingår även hjälp med utdelning av medicin, hantering av fysiska och digitala hjälpmedel samt att utföra delegerade och ordinerade sjukvårdsinsatser, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Din kunskap och din erfarenhet är värdefull, därför ingår det i din roll att bidra till utveckling av våra gemensamma arbetssätt.
"Fantastiskt roligt jobb, man gör gott. Man går hem och känner att man har gjort ett bra jobb och hjälpt andra. Det är ett tacksamt jobb, man ger vardagen en guldkant".
/medarbetare sektor vård och omsorgKvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning och godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, eller annan likvärdig utbildning. Det är positivt om du har kunskap om samtalsmetodik som sociala berättelser eller ritprata. Erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är önskvärt.
Som person är du lugn och trygg och har ett respektfullt, gott och anpassat bemötande. För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. För att trivas i rollen tror vi att du har förmåga att ta eget ansvar i din yrkesroll, är initiativrik och van vid att arbeta självständigt.
I den här rollen är det viktigt att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska eftersom du och deltagaren behöver förstå varandra, men också för att kunna genomföra dokumentation. Du har datorvana och gärna erfarenhet av social dokumentation.
Vi ser att du är en person som har god förmåga att arbeta självständigt och driva processer framåt. Du samarbetar väl med kollegor som finns i olika funktioner i din närhet. Du trivs bäst i det nära arbetet med deltagare, samtidigt som du är trygg med administrativa uppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort B för manuellt växlad bil är ett krav då resor förekommer i arbetet.
Vid anställning er rekryteringsperioden. ska utdrag från polisens belastningsregister kunna visas.
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om sektor vård och omsorg: https://www.skovde.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/tjanstepersonsorganisation/sektor-vard-och-omsorg/
