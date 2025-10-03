Stödassistent till boende LSS, centrala Lund
2025-10-03
Söker du ett varierande, självständigt och viktigt arbete? Nu vill vi förstärka vårt team med en stödassistent som möter de lundabor som får stöd och service inom våra verksamheter inom LSS.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi söker en stödassistent till ett av våra LSS boenden i centrala lund. På enheten är brukarna mitt i livet och tycker om att vara aktiva med fritidsintressen och aktiviteter.
Vi arbetar för att våra brukare ska få möjlighet att vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. I rollen som stödassistent arbetar du med att skapa förtroendefulla relationer och samarbeten. Genom pedagogiskt stöd, alternativ kommunikation och omsorg arbetar du och arbetslaget för att ge brukarna goda levnadsvillkor och självständighet. Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik.
Vi letar efter dig som har erfarenhet av att arbeta med tvångssyndrom, motiveringsarbete och visst omvårdnadsarbete. Är du dessutom en fena på att skapa förståelse för känslor, tankar och att arbeta med tydliggörande pedagogik? Då tycker vi att du ska söka!
Arbetstider och kommunikation
Arbetstider är dag, kväll och varannan helg. Som tidigast börjar ett pass klockan 07:00 och som senast kan ett pass sluta 22.20, detta är ungefärliga tider och kan förändras utifrån brukarnas behov. I Lund arbetar du som stödassistent 36,33 timmar per vecka.
Enheten ligger i närheten av Mejeriet, en cirka 15 minuters promenad från Lunds centralstation och har bra förbindelser med stadsbuss. Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
- Ge stöd utifrån brukarens egna resurser i den dagliga livsföringen så som matlagning, städning och läkemedelshantering med mera.
- Ge brukarna goda levnadsvillkor i form av självbestämmande, integritet och delaktighet utifrån brukarens livshistoria.
- Stimulera till fritids- och kulturaktiviteter och delaktighet i samhället efter brukarnas individuellt satta mål.
- Utforma genomförandeplaner, dokumentera samt göra regelbundna utvärderingar.
- Samverka och kommunicera med föräldrar, anhöriga, gode män/förvaltare och kollegor
- Vara kontaktman till en eller flera brukare enligt uppdragsbeskrivning.
Vi erbjuder dig
"Jag trivs med att jobba med människor, hitta lösningar och vara kreativ och det får man verkligen i det här jobbet. Samtidigt jobbar vi nära andra professioner som sjuksköterskor och arbetsterapeuter och jag tycker att det ger rätt förutsättningar att göra ett bra jobb."
• Stödassistent Jennifer
Läs gärna vår intervju med stödassistent Jennifer, https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/jennifer-jobbar-som-stodassistent
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareKvalifikationer
- Har godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, samhälle- och beteende eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är meriterande.
- Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska då arbetet innehåller dokumentation, möte med brukare och anhöriga samt samverkansmöten.
- Har god kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
- Baskunskaper i digitala arbetsverktyg
- Har erfarenhet/kunskap av omvårdnad
- Har erfarenhet/kunskap av psykisk ohälsa
Om rekryteringsprocessen
Rekryteringen startar med urval och teamsintervjuer under v. 41 och 42. Vi kommer att hålla slutintervjuer under v. 43 - 45.
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor för en mer inkluderande rekryteringsprocess. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
