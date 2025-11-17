Stödassistent/Stödpedagog
Värnamo Kommun / Behandlingsassistentjobb / Värnamo Visa alla behandlingsassistentjobb i Värnamo
2025-11-17
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-11-17Beskrivning
Funktionshinderomsorgen söker en stödassistent/stödpedagog till Bollvivegården 1, som är ett LSS-boende med psykiatriinriktning beläget i Bor.
Arbetstiden är schemalagd dag/kväll/helg
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS:
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.
Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Att ge stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk och övrig personal.
I arbetsuppgifterna ingår också rehabilitering, IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Som stödpedagog ska du dessutom:
• Stödja och vägleda det egna och andra arbetslag i arbetet med brukarna.
• I samspel med brukare och kollegor identifiera behov och möjligheter till utveckling.
• Arbeta enligt lösningsinriktad pedagogik.
• Ansvara för att utveckla och implementera metoder i arbetet.
• Stödja kollegor och arbetslag i svåra samtal.
• Stödja kollegor avseende social dokumentation.
• Ha en dialog med enhetschefen i arbetet med att utveckla enhetens pedagogiska arbeteKvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt god datakunskap. Erfarenhet av arbete med personer som på olika sätt behöver stöd i vardagslivet är meriterande.
Du är lyhörd, reflekterande och har ett lågaffektivt bemötande.
Du har ett pedagogiskt synsätt och är tydlig i din kommunikation.
Du kan anpassa ditt arbetssätt efter individ och situation och har ett respektfullt bemötande med empatisk förmåga.
Du ska tycka om utmaningar, ha ett stort engagemang, vara förändrings- och lösningsorienterad, kreativ samt kunna möta personer med särskilda behov. Erfarenhet från att arbetat inom psykiatri med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning.
Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, kunna fatta egna beslut samt kunna samverka med övriga aktörer/myndigheter runt om.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, ha goda datakunskaper, då social dokumentation är en stor del av arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För tjänst som stödpedagog är en förutsättning att du har en stödpedagogutbildning eller annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot funktionshinderområdet, pedagogik och psykiatri. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökanden. Anställningsvillkor
Kunna svenska i tal och skrift.
B körkort för manuel växellåda.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kontakt
Enhetschef Ana Sternberg 0370-377801 Jobbnummer
9607991