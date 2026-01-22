Stödassistent Humlevägen, Funktionshinderomsorg vuxna
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Humlevägen är en gruppbostad enligt LSS med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Boendet har det senaste året genomgått en omfattande renovering och öppnades upp på nytt vid årsskiftet 2024/2025. Vi erbjuder sex boendeplatser i en ny och fräsch miljö.
Vi söker nu en ny kollega! Som stödassistent kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att skapa en positiv och stödjande miljö för våra boende.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Du handleder och stödjer personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder i deras vardag. Du arbetar långsiktigt och målinriktat för att skapa en trygg hemmiljö och en meningsfull vardag för våra brukare. Arbetet sker dels på boendet och dels så kommer du att följa med brukarna på deras dagliga verksamhet.
Arbetsuppgifterna innefattar även olika typer av administration såsom planering av stöd, framtagande av tydliggörande material, dokumentation, journalföring samt upprättande av genomförandeplaner. Uppföljning och utvärdering av arbetet kommer vara en naturlig del i verksamheten. Vi ställer höga krav på förmågan att upprätta och hålla överenskommen struktur i verksamheterna.
I arbetet förekommer omvårdnadsarbete, tunga lyft, hot och våld samt mycket fysisk aktivitet i form av promenader, cykling och bad.
Samplanering kan komma att ske mellan våra verksamheter.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Om dig
Du har en god förmåga att samarbeta och har ett professionellt bemötande mot brukare, anhöriga och andra aktörer. Du är engagerad och har en vilja att dela våra värderingar och att jobba mot uppsatta mål samt att arbeta med ständiga förbättringar. Du kommer arbeta självständigt och är en viktig del av arbetslaget för att stötta och hjälpa våra boende till ett självständigt liv. Vi ser gärna att du är utvecklingsorienterad och nyfiken.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.Kvalifikationer
Examen från Vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuella funktionsnedsättningar
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande i samband med hot- och våldssituationer
Simkunnig
Meriterande
Erfarenhet av att använda tecken som stöd
Erfarenhet av att använda bildstödÖvrig information
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev. Ofullständiga eller bristfälliga svar kan medföra att din ansökan inte går vidare i processen.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser gärna att du bifogar CV och personligt brev.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg Kontakt
Caroline Björkgren, enhetschef 090-163604 Jobbnummer
9698616