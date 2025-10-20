Stödassistent daglig verksamhet
2025-10-20
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom omsorgen arbetar vi för att ge personer med funktionsnedsättningar stöd i vardagen.
Vårt mål är att varje deltagare ska få leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Med individen i fokus planerar vi arbetet utifrån våra värdeord förtroende, omtanke och delaktighet, och skapar individuella genomförandeplaner som ger trygghet och struktur.
Inom enheten för daglig verksamhet, sysselsättning och träffpunkter verkställer vi beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SOL (Socialtjänstlagen). Alla insatser formas efter varje persons behov, önskemål och förutsättningar.
Våra dagar är fyllda med varierande aktiviteter. Vi utför arbeten åt Region Gotland, företag och privatpersoner.
Vi använder scheman, pictogrambilder och stödtecken som hjälpmedel i kommunikationen.
Nu söker vi en löpare som kan arbeta inom alla våra verksamheter på Gotland där det för dagen behövs som bäst, främst inom daglig verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss arbetar du tillsammans med kollegor för att ge deltagarna en meningsfull, utvecklande och glädjefylld dag. Du stöttar, motiverar och vägleder varje person utifrån deras behov och möjligheter. Med rätt bemötande bidrar du till att deltagarna känner trygghet, delaktighet och får chans att växa.
Du är delaktig i att planera och organisera det dagliga arbetet, samarbetar med deltagarnas nätverk och ansvarar för vissa omvårdnadsuppgifter. Ensamarbete förekommer.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad stödassistent eller har annan likvärdig utbildning. Du behöver ha B-körkort och egen bil som du är beredd att använda i tjänsten mot ersättning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av alternativ kommunikation (till exempel stödtecken eller bildstöd) och erfarenhet av arbete enligt LSS och/eller SOL.
Som person är du trygg, stabil och flexibel. Du trivs med att samarbeta men kan också arbeta självständigt. Du har lätt för att växla fokus mellan individ och grupp och anpassar ditt bemötande efter situation och person. För dig är förändring något positivt - en möjlighet till utveckling.
Du kommunicerar tydligt och känner dig säker i det svenska språket, både i tal och skrift, eftersom all dokumentation och kommunikation sker på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt ovan beskrivna kompetenser.
Inför en eventuell anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
