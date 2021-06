Stjärnkonsulter som vill fortsätta bygga Sveriges Mest Attraktiv - Castra Group AB - Datajobb i Malmö

Castra Group AB / Datajobb / Malmö2021-06-30Castra Syd fortsätter vår tillväxtresa, där vi på fem år gått från 5 till 75 anställda, samtidigt som vi hamnat på topplistan för Sveriges Bästa Arbetsplatser. Vi är ett superhärligt gäng drivna och kompetenta konsulter, fyllt av personer som både gör stordåd hos våra kunder, är med och utvecklar vårt bolag, och har en enormt stor frihet att styra över sin egen tillvaro. Vill du vara med?RollenSom konsult hos oss är du en del av vårt gäng IT ESS, du jobbar i långa uppdrag hos någon av våra kunder, och har din tillhörighet hos oss på Castra.Vi har fortsatt stor efterfrågan och behöver personer med olika kompetenser. Exempelvis är vi intresserade om du har erfarenhet om något eller några av följande områden:ProjektledningProgramledningFörändringsledningKravanalys och insamlingAgil coach och Scrum masterDataanalys/ Data ScientistSystemutveckling och programmeringTestledningAffärssystemIT ArkitekturKänns något av detta relevant för dig, och är du sugen på att höra mer om vad som kan bli ditt nästa steg i karriären? Vi är supernyfikna på att höra om dig och vad du brinner för!Varför ska du välja oss?Här tror vi på frihet, möjligheter och medbestämmande. Att du som medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och forma ditt arbete utefter dina intressen och prioriteringar i livet. Att alla får vara med och forma och påverka bolaget genom delägarskap, advisory board och projektgrupper. Att det är viktigt att ha ett sammanhang, känna tillhörighet och att man har kollegor som stöttar, utvecklar och tror på en.Vi kan berätta hur mycket som helst om Castra och varför vi tycker att det här är det roligaste vi gjort, skicka en ansökan så tar vi det därifrån!Om CastraCastra är en entreprenörsdriven konsultgrupp inom IT, management och industriteknik. Bolaget ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi det företag vi själva vill jobba på.Vår vision är att vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Att vi blivit certifierade av Great Place to Work® tre år i rad är ett bevis på våra höga mål kring företagskultur. Våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar.Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro och Jönköping. Mer information om Castra-koncernen hittar du på vår hemsida www.castra.se Har vi lyckats väcka din nyfikenhet? Sök direkt via länken, vi brukar vara snabba men i sommar kan det vara så att det dröjer lite längre, beroende på när din ansökan kommer in.Ser fram emot att höras!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Castra Group AB5838990