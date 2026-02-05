Stenhuggare
2026-02-05
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
, Göteborg
Femman Natursten har som målsättning att alltid ha nöjda kunder. Vi är ett familjeföretag som varit verksamt i över 15 år och har under den tiden blivit specialister på natursten i både inne och utemiljö. Den vi söker ska helst ha tidigare erfarenhet av produktion och montering av bänkskivor i sten. Du kan även ha arbetat som CNC operatör, möbelsnickare eller inom annat hantverksyrke där krav på noggrannhet och kvalitet ställs. Vi söker en erfaren person till vår tillverkning av köksbänkar, bänkskivor, fönsterbänkar och badrumsinredningar. Vi arbetar med all sorts natursten och komposit material. Tillverkningen sker till stor del med moderna CN och CNC maskiner men även arbete med handmaskiner förekommer.
Arbetsuppgifterna består i sågning, slipning, håltagnig och montering av diskhoar. Tillverkningen sker i moderna och miljöanpassade lokaler. I arbetsuppgifterna förekommer även installation av köksbänkar hos kund och i dessa arbetsmoment krävs att man har en god fysik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: info@femmannatursten.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Femman Natursten AB
445 52 SURTE Körkort
