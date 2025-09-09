Stene skola söker en elevassistent för ett vikariat!
2025-09-09
Vill du vara med och forma dagens unga i en stimulerande skolmiljö? Vi söker nu en engagerad elevassistent till Stene skola för ett vikariat på 6 månader.
Stene skola är en F-6 skola belägen i Åbytorp, Kumla kommun. På Stene skola F-6 går det ca 150 elever fördelade på 2 arbetslag. I samarbete kring elever har vi mycket stöd av varandra. Skolan har två fritidshemsavdelningar, Safiren åk F-1 och Rubinen åk 2-6.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
I ditt huvuduppdrag kommer du att:
* bidra till en ordningsam och trygg studiemiljö för eleverna
* utmana eleverna mot de nationella målen
* finnas som stöd och stöttning i det vardagliga arbetet.
Du kommer ingå i ett arbetslag på en våra enheter, där du jobbar tillsammans med enhetens andra medarbetare som bland annat är lärare och lärare i fritidshem. Vårt arbetssätt bygger på att alla hjälps åt och tillsammans skapar bästa förutsättningar för eleverna.Kvalifikationer
Du som söker till oss har en avslutad gymnasieutbildning, gärna från barn-och fritidsprogrammet. Du är driftig, lösningsfokuserad, flexibel, har en positiv attityd och god samarbetsförmåga med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en god initiativförmåga, du ser vad som behöver göras och som person bidrar du till ett lugn och är bra på att skapa en trygg studiemiljö för eleverna.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att tidigare ha arbetat med barn och ungdomar gärna i från skola.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 70/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Rektor Lillheden, Stene och Hardemo skolor
Anette Utbult anette.utbult@skola.kumla.se 019–588448 Jobbnummer
9500789