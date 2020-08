Stationschef till Lysekil - The We Select Company AB - Företagsförsäljarjobb i Lysekil

The We Select Company AB / Företagsförsäljarjobb / Lysekil2020-08-26Vi på Bilprovningen letar efter en kund, personal- och resultatorienterad Stationschef som brinner för ledarskap och service. I rollen arbetar du i en dynamisk miljö tillsammans med ditt stationsteam, där du operativt skapar glädje, förstklassig service och goda resultat för stationen. Arbetet är mycket socialt, omväxlande och präglas av ett högt tempo där kunden alltid är i fokus.Din nya rollSom Stationschef för Lysekil med en sattelitstation i Strömstad har du försäljning, resultat- och budgetansvar för båda stationerna samt leder din personal i deras dagliga arbete. Då stationernas mål är att skapa lönsamhet och erbjuda kunderna förstklassig service med hög kvalitet, säkerställer du detta med ett närvarande ledarskap där du själv till en viss del arbetar operativt med besiktning.Du säkerställer att stationen drivs med hög kvalitet och mot uppställda mål, bl.a. genom löpande resultat- och verksamhetsuppföljning. Du har mycket kundkontakter och driver försäljningen samt utvecklar den Bilprovningens lokala position i form av marknadsbearbetning av dina lokala kunder. En viktig del blir även att utveckla goda relationer och samarbeta med övriga stationer inom Bilprovningen. Din roll innebär även ansvar för 4 medarbetare i Lysekil samt 2 medarbetare i Strömstad, arbetsmiljö, rekrytering, schemaläggning, utveckling av personal samt övrig administration.I tjänsten rapporterar du till din Regionchef och du förväntas ha en god förmåga att förmedla information inom organisationen.Vem är du?Vi söker dig som drivs av att påverka stationens försäljning och resultat på ett effektivt sätt och är orädd vad gäller tempo och flexibilitet. Vi ser att du har erfarenhet på minst fem år av ett aktivt och nära ledarskap inom en serviceinriktad verksamhet och är van att arbeta med försäljning och ett inkluderande ledarskap. Du samlar snabbt in information som är nödvändiga för att lösa en uppgift och du gillar att utmana och driva förändringar på din lokala marknad. Det är till en fördel att ha kunskap och intresse för fordon sedan tidigare, men framför allt värderas en gedigen förmåga att leda och utveckla andra. Körkort B är ett krav för denna tjänst.För att lyckas i rollen gillar du att jobba med människor och du har förmågan att leda och entusiasmera andra. Du är målinriktad och beredd att kämpa för att nå bra resultat, där ditt sinne för att prova nya saker och utmana dig själv och andra hjälper dig att lyckas. Som ledare har du lätt för att få med dig andra mot samma mål och du drivs av att skapa en god kultur bland dina medarbetare där alla känner sig delaktiga.2020-08-26Stämmer detta in på dig? Ansök redan idag, dock senast den 6/9. I din ansökan ber vi dig inkludera CV, personligt brev. Notera att vi börjar arbeta med denna process vecka 34. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Viktoria Shakalina via mejl: viktoria.shakalina@weselect.com . Notera att vi inte tar emot ansökan via mejl.Välkommen med din ansökan!Vi arbetar för att öka mångfalden inom vårt företag och tror att en varierad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald stärker vår kundservice. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Vi på Bilprovningen har 600 medarbetare på 100 stationer. Tillsammans besiktar vi årligen 2,1 miljoner fordon från Karesuando i norr till Skurup i söder. Bilprovningen ägs av svenska staten. Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är vi din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. För mer information besök www.bilprovningen.se Sista dag att ansöka är 2020-09-06The We Select Company ABEkgatan 345337 LYSEKIL5334564