Stansoperatör till Husqvarna AB
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
2026-02-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig person som vill arbeta i en industrimiljö där kvalitet, precision och utveckling står i fokus? Har du erfarenhet av stansmaskiner eller arbete som operatör? Då kan rollen som stansoperatör hos Husqvarna AB vara ditt nästa steg. Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som operatör på Husqvarna AB arbetar du på stansavdelningen där du ansvarar för drift av stansmaskiner, utför kvalitetsmätningar och verktygsställ samt ser till att produktionen flyter på utan störningar. Du arbetar nära tekniken och har en central roll i att upptäcka och åtgärda eventuella fel.
Arbetet sker främst i 4-skift, med rotation mellan dag-, kväll- och nattskift samt en helg i månaden. Ibland kan 2-skift förekomma, vilket innebär att du behöver vara flexibel. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid, med 6 månaders provanställning men med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra kvalitetsmätningar
• Felsöka och hantera driftstörningar
• Genomföra verktygsställ
• Truckkörning
Om dig
Vi söker dig som har ett starkt intresse för teknik och som trivs med att ta ansvar i ditt arbete. Du är noggrann, handlingskraftig och strävar alltid efter att leverera resultat av hög kvalitet. Du har tidigare erfarenhet från industrin, gärna som operatör. Det är meriterande om du har arbetat med verktygsservice eller processer inom stansning, men din vilja att utvecklas och lära dig nya saker är minst lika betydelsefull. Arbetsinstruktionerna är digitala och på svenska, därför behöver du känna dig trygg med språket både muntligt och skriftligt.
Viktigt för tjänsten är:
• Tekniskt intresse och förståelse.
• Erfarenhet som stansoperatör, maskinoperatör, processoperatör eller likvärdigt.
• Erfarenhet från stansmaskiner är högt meriterande men inget krav.
• Truckkort, gärna även traversvana.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet
Om ansökan
Tjänsten ska tillsättas i april eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att rollen kan bli tillsatt innan ansökningstiden löpt ut. Ansök därför redan idag via "Ansök"-knappen (observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl).
Vi genomför bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer
9766435