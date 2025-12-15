Ställningsbyggare
2025-12-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Flen
, Katrineholm
Ställningsmontör sökes
Ställningsmontör sökes

Vi söker en ställningsmontör, meriterande med yrkesbevis och lång erfarenhet, som är redo att ta ansvar och bidra till vårt team. Hos oss står säkerhet, kvalitet och laganda i fokus - och vi vill att du ska vara en del av vår resa framåt.
Du kommer att arbeta med montering och demontering av byggnadsställningar på projekt av varierande storlek - från villor till större entreprenader. Du ansvarar för att arbetet utförs säkert, effektivt och i enlighet med gällande föreskrifter.
Vi söker dig som:
• Är säkerhetsmedveten, noggrann och en lagspelare
• Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
• Har B-körkort (krav)
• Meriterande med dokumenterad erfarenhet som ställningsmontör
• Meriterande med yrkesbevis för ställninsgbyggnation
Vi erbjuder:
• En trygg anställning i ett växande företag
• Konkurrenskraftig lön och tjänstepension
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med oss
• Ett arbetslag med bra sammanhållning och högt säkerhetstänk
Ansökan
Skicka CV och kort presentation till setrecorekrytering@gmail.com
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: setrecorekrytering@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559396-3563) Arbetsplats
Setreco Jobbnummer
9644750