Stallmedarbetare
2025-08-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Ello i Lammhult är familjeföretaget i hjärtat av Småland som vid sin anläggning i Lammhult har två produktionsdelar. Ello i Lammhult Slakt där vi slaktar nötboskap och Ello i Lammhult Chark som producerar flera klassiska husmanskostprodukter, t ex isterband och sylta.
Vi är i dagsläget ca 20 personer i vår slaktverksamhet och vi söker just nu en ny medarbetare till vårt djurstall.
Vad innebär jobbet?
Som medarbetare i stallet arbetar du med vår djurskyddsansvarige och tillsammans har ni ett stort ansvar i vårt djuromsorgsarbete. Praktiskt i vardagen innebär det att ni tillsammans ansvarar ni för mottagning, uppstallning och drivning av levande boskapsdjur. Tjänsten kommer innebära utbildning på plats hos oss för att få den specifika yrkeskunskap som krävs för arbetet.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är dagtid mellan måndag-fredag.
Vem är du?
Vi tror att du har gymnasiekompetens eller annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig samt erfarenhet av fysiska arbeten. Meriterade är erfarenhet av liknande arbete i stallmiljö samt att du bör ha vapenvana från exempelvis jakt.
Som person är du positiv, stresstålig, ansvarsfull och metodisk i ditt sätt att arbeta. I arbetet som stallmedarbetare behöver du kunna samarbeta tätt ihop med din närmsta kollega samt gilla att arbeta med djur.
Du ska ha fyllt 18 år och ha förutsättningar för ett fysiskt krävande arbete. Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter främst din samarbetsförmåga och din vilja att lära och utveckla dig i din roll.
Hur ansöker jag?
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till Stina Selander på stina@ello.se
. Vi går igenom ansökningar löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till Stina!
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: stina@ello.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Stallmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ello i Lammhult Slakt AB
(org.nr 556093-6006), http://www.ello.se
Värnamovägen 43 (visa karta
)
363 44 LAMMHULT Arbetsplats
Ello i Lammhult Kontakt
Stina Selander stina@ello.se 0768543478 Jobbnummer
9471660