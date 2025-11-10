Ställare formsprutning
Till vår kund söker vi efter ställare inom formsprutning. Vi ser gärna att du som söker bor i närregionen, då tjänsten är tänkt att övergå i anställning hos företaget efter inhyrningsperioden.
Som formsprutare ansvarar du för att ställa in, övervaka och justera formsprutningsmaskiner för att säkerställa hög produktkvalitet och effektiv produktion.
I dina arbetsuppgifter kommer att att arbeta med:
Inställning och igångkörning av formsprutningsmaskiner
Byte av verktyg/formar
Övervakning och finjustering av maskinparametrar
Förebyggande underhåll
Kvalitetskontroll av tillverkade detaljer
Felsökning och åtgärd vid produktionsstoppProfil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
