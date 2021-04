Stadsmissionen söker utvecklingsfokuserad Verksamhetsområdeschef - Linköpings Stadsmission - Ekonomichefsjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Linköpings Stadsmission

Linköpings Stadsmission / Ekonomichefsjobb / Linköping2021-04-07Stadsmissionen är en idéburen organisation som varje dag, genom innovativt och professionellt socialt arbete, gör skillnad för människor som lever i utsatta livssituationer.Vår drivkraft är att skapa förändring och ökad egenmakt för enskilda individer, påverka samhällsstrukturer och skapa opinion för att uppnå vår vision - ett mänskligare samhälle. Verksamheternas utformning spänner över hela det sociala arbetets bredd, från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle. De samhällsproblem Stadsmissionen fokuserar på tenderar inte att minska, utan snarare öka. Vi har idag verksamhet i Linköping, Norrköping och Motala. Nu mer än någonsin behövs Stadsmissionen, vi ska därför växa och "göra mer för fler" i Östergötland.OM JOBBETInom verksamhetsområdet Arbetsintegration driver vi idag fyra sociala företag Stadsmissionens Café, Restaurang von Dufva, Second Hand Tornby och Second Hand Spiralen. Verksamheterna har en unik affärsidé, vi producerar och säljer varor och råvaror samtidigt som vi utvecklar människor genom arbetsintegration. Tillsammans arbetar våra medarbete sida vid sida med deltagare. Via praktiskt arbete och aktiv handledning skapas förutsättningar för deltagare att komma närmare arbetsmarknaden.Som Verksamhetsområdeschef arbetar du strategiskt med samhällsförändring utifrån omvärldsanalys och Stadsmissionens uppsatta mål. Du har det övergripande ansvaret för att driva utvecklingen och expansionen av verksamheter inom området i både befintliga och nya städer. Uppdraget innebär att jobba fram långsiktiga arbetsintegrationsmodeller för att nå uppsatta effektmål samt säkerställa relation och leverans mot kommun, arbetsförmedlingen och andra potentiella organisationer. Du kommer leda förändringsarbete och skapar utvecklingsmöjligheter genom innovativa affärsmodeller, nya samarbetspartners och företagssamarbeten. Vidare har du arbetsmiljöansvar samt leder och fördelar arbete för samtliga enhetschefer inom verksamhetsområdet, i dagsläget tre medarbetare. Du är del av processledningsgruppen tillsammans med övriga tre verksamhetsområdeschefer samt är delaktig i ledningens strategiska arbete.OM DIGSom person är du relationsskapande och kommunikativ samt har god förmåga att samarbeta med andra. Med en naturlig drivkraft framåt är du lösningsorienterad och har fokus på tydlighet och utveckling. Du har ett nyfiket förhållningssätt, tycker om att tänka nytt, vågar testa och angripa utmaningar både i det korta och långa perspektivet. Ansvarstagande, professionalitet och affärsmässighet är ledord i ditt arbete. Du har både vilja och förmåga att arbeta med såväl de strategiska som de operativa frågorna och en god förmåga att se till både medarbetar- och arbetsgivarperspektivet. Du har flera års erfarenhet av att vara chef i ledande position och har genom det byggt upp en bred kompetens. Vi ser gärna att du har arbetat som chef i företag eller organisation under förändring och tillväxt, där du drivit utveckling och uppstart av nya verksamheter.Vi söker dig som har:- akademisk examen inom samhälls- eller beteendevetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig- erfarenhet av förändringsarbete och etablering av ny verksamhet- erfarenhet av chefsuppdrag på ledningsnivå- god förståelse för- och erfarenhet av ekonomisk rapportering och uppföljning- B-körkortDet är meriterande att ha erfarenhet av utveckling inom butik, restaurang eller annan likvärdig kommersiell miljö.Vi eftersträvar en heterogen arbetsgrupp och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Välkommen med din ansökan snarast, urval och intervjuer sker löpande!ÖVIGTLinköpings Stadsmission driver idag verksamhet i Linköping, Norrköping och Motala och har en målsättning att starta upp verksamhet på fler orter i regionen. Resor i tjänst kommer därför förekomma.En utannonserad tillsvidareanställning kan vid behov föregås av en sex månaders provanställning. I flera av våra verksamheter begär vi utdrag ur belastningsregistret inför en nyanställning.Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänsterStadsmissionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-07Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-02Linköpings Stadsmission5675469