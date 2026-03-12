Städning i Lund och Malmö

Home Helper Skåne AB / Städarjobb / Lund
2026-03-12


Visa alla städarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Home Helper Skåne AB i Lund

Seriös städpersonal med körkort - Home Helper, Lund/Malmö
Home Helper söker nu pålitlig personal till vårt team för städning i Lund, Malmö och omgivande områden.

vecka.Viktigaste kravet:
Du måste ha giltigt körkort B.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Dina arbetsuppgifter
Hemstädning och andra förekommande städuppdrag
Självständigt arbete samt arbete i team
Kundkontakt med fokus på service och kvalitet

Kvalifikationer
Körkort B (obligatoriskt)
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi ger introduktion och utbildning
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor

Språkkunskaper
Vi pratar svenska, engelska, polska och ukrainska.
Vi erbjuder
Trygg anställning med tydligt schema och fasta arbetstider
Introduktion och upplärning i arbetet
En trivsam arbetsmiljö och god stämning i teamet

Är du intresserad? Skicka ditt CV och några rader om dig själv och varför du är intresserad av jobbet till oss - vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: kontakt@homehelper.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "städning".

Arbetsgivare
Home Helper Skåne AB (org.nr 559278-4515)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Izabela D
kontakt@homehelper.se

Jobbnummer
9794687

Prenumerera på jobb från Home Helper Skåne AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Home Helper Skåne AB: