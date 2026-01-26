Städerska för hemstäd
Cleanday i Sverige AB / Städarjobb / Täby Visa alla städarjobb i Täby
2026-01-26
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleanday i Sverige AB i Täby
, Nacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Cleanday AB är grundades 2009 och utför lokalvård och fastighetsrelaterade tjänster i Stockholm län. Just nu har vi drygt 250 privata kunder och några trapp, lokal och kontorsstädningar. Företaget lägger stor vikt vid att våra kunder ska få en personlig och kvalitetssäkrad service, samt förespråkar en miljö där synpunkter från medarbetare med varierande bakgrund och erfarenhet värderas högt.
Om tjänsten:
Vi behöver komplettera vårt städteam med ytterligare 2 personer och söker därför dig som vill ha ett varierande arbete som lokalvårdare.
Du kommer att ingå i en team som består av 30 duktiga kollegor och i en arbetsgrupp som är positiv mot varandra och hjälps åt i städuppdragen. Som lokalvårdare hos oss möter man många olika människor och arbetar på varierande platser, både på olika företag och i hem. Man utför olika typer av städning såsom hemstäd, företagsstäd, storstäd, flyttstäd, fönsterputsning mm.
Arbetet gäller: hemstäd, återkommande privata hus och lägenheter i hela Stor Stockholm och vi söker dig som bor i (eller nära) Täby och Nacka.
Om dig:
Som person är du noggrann, pålitlig och ansvarsfull. Att vara serviceinriktad och lyhörd är också en viktig egenskap då man ofta möter kunder, kollegor samt besökare.
Du bör kunna arbeta både ensam och i team samt att kunna planera din tid effektivt. Vidare är du öppen för förändringar i din arbetsdag. Har öga för detaljer och vilja att ge det bästa service.
Vi lägger stor vikt vid förmågan att hitta lösningar och glädjen i att utföra städuppdragen för våra kunder.
Arbetstiden är förlagd dagtid hel, eller deltid.
Vi ser gärna att du har körkort då det förekommer att man har flera arbetsställen under dagen och behöver förflytta sig.
Krav för arbete är:
Du är folkbokförd i Sverige eller har giltig arbetstillstånd.
Du har god fysik med grundläggande ergonomikunskaper.
Där det önskvärt att du genomfört en gymnasial utbildning, det är meriterande om du har städutbildning eller tidigare erfarenhet av städyrket, men vi erbjuder utbildning på plats för rätt person.
Kan grundläggande kommunicera på svenska, engelska.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med lön enligt kollektivavtal. Flexibla arbetstider. En inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter teamwork.Möjlighet att utvecklas inom städbranschen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknant.
Vi ser fram emot din ansökan senast 10 februari. Vi kommer att hålla urval löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: annica@cleanday.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "today". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleanday i Sverige AB
(org.nr 556777-8591) Kontakt
Annica Lansen annica@cleanday.se 0101717100 Jobbnummer
9705779