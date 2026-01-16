Städare till städservice i Karlshamns kommun
2026-01-16
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
, Sölvesborg
, Olofström
, Upplands Väsby
Vi söker flera medarbetare till städservice i Karlshamns Kommun.
Tillsvidare och vikariat-/visstidsanställningarPubliceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Kommunstyrelseförvaltningen VO service har en bred verksamhet. Vi har ca 300 medarbetare som arbetar med service inom områdena: måltid, städ, tvätteri, sotning, bilvård, vaktmästeri, gata/park samt post- och kontorsservice. Verksamheten förvaltar även kommunens totala bilpark.
Städservice är delad i två enheter och består tillsammans av ett 80-tal städare med uppdrag runt om i Karlshamns Kommun.
Vår verksamhet består främst av förvaltande städare samt ett 10-tal städare i servicegruppen. De förvaltande städarna utför dagligt basstäd, periodiskt städ samt golvvård ute på ett eller flera objekt. Ditt dagliga uppdrag hanterar du självständigt eller tillsammans i mindre grupp.
Städare som utgår från servicegruppen arbetar med något mindre antal fasta objekt, för att sedan täcka upp vid sjukfrånvaro och semestrar. Servicegruppen har även uppdrag som kräver kompetens inom specialstäd, sanering, lägenhetsstäd och golvvårdsuppdrag.
Vi arbetar för en organisation där vi stöttar varandra i vardagen både utifrån kompetens och geografiska områden. Ett arbete som vi arbetat aktivt med under 2025 och har fokus på även framåt.
Samtliga städare har sin grundanställning inom städservice. Städorganisationen verkar i skolor, förskolor, idrottshallar, kontor och övriga arbetsplatser samt Kommunala bolag inom kommunen.
Tjänsterna är: tillsvidareanställning, visstid och vikariat, heltid, med tillträde enligt överenskommelse beroende på tjänst. Är du intresserad av visstid eller vikariat ge du ett kryss för det val i ansökan.
Normalarbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag mellan kl: 06:00 - 14:30, (30 min lunch).
I arbetet ingår; förutom dagligt städuppdrag att ha dagliga kontakt med kund, vilket kan vara både elever, lärare, brukare och omsorgspersonal samt kund i kommunalt bolag.
För att arbeta hos oss ser vi att:
Du gillar att jobba med service
Du är noggrann och tar ansvar för ditt arbete
Du är en lagspelare och kan samarbeta med människor i din omgivning
Du gillar högt tempo och är flexibel
Du har god fysisk hälsa
Du är social, glad och trevlig
Du erbjuds en trygg arbetsplats och ett tillitsbaserat arbetssätt. Vi har personalförmåner så som; arbetskläder, digitala hjälpmedel, personalrabatter, hälsopaus och andra aktiviteter genom Personalklubben.
Vi är en rökfri arbetsplatsKvalifikationer
Krav på slutförd gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
God svenska i tal och skift.
Körkort är ett krav.
Utbildning inom städyrket som till exempel SRY eller PRYL är meriterande samt erfarenhet inom städyrket. God kännedom om städmaskiner och erfarenhet av golvvård är meriterande. Städservice står inför ett förändringsarbete av maskinpark och städplaneringssystem, vilket innebär att vi söker dig som ha vana att använda digitala och tekniska hjälpmedel.
Du ska ha intresse och engagemang för den verksamhet vi bedriver och vara serviceinriktad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp id-handling som stärker rätten att arbete i Sverige; pass eller nationellt id-kort.
För mer information kontakta:
Jessica Lindström, Enhetschef - Städservice1, 0454 - 812 27
Caroline Axelsson, Enhetschef - Städservice 2, 0454 - 812 28Facklig kontakt
Kommunal: 0454-811 91
Sista dag att ansöka är
2025-02-01
Vi kommer ha löpande intervjuer.
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Enhetschef
Jessica Lindstrom jessica.lindstrom@karlshamn.se Jobbnummer
9687397