Städare till städservice i Karlshamns kommun
2026-04-21
Städservice står i fokus att utöka sin arbetsgrupp och söker nu en tillsvidareanställd städare samt semestervikarier och timanställda med känsla för service, golvvård och stort engagemang att bidra till professionell verksamhet.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Städservice har till uppgift att säkerställa gott städ på våra kommunala ytor genom dagligt basstäd som exempel: moppning av golv, maskinkörning samt rengöring av entré och korridor samt toalettstäd. Städaren har till uppdrag att planera och organisera sitt dagliga städ efter beslutad städinstruktion.
Krav för tjänsten:
Svensk gymnasieexamen eller likvärdig utbildning enligt arbetsgivaren.
God svenska i tal och skrift.
Körkort - B
Meriterande för tjänsten:
Professionell städerfarenhet
Erfarenhet från serviceyrken
Stor vikt läggs vid personlig lämplighetDina egenskaper
För att arbeta hos oss ser vi att:
Du gillar att jobba med service
Du är noggrann och tar ansvar för ditt arbete
Du är en lagspelare och kan samarbeta med människor i din omgivning
Du gillar högt tempo och är flexibel
Du har god fysisk hälsa
Du är social, glad och trevlig
Om arbetsplatsen:
Vår verksamhet består främst av förvaltande städare samt ett 15-tal städare i servicegruppen. De förvaltande städarna utför dagligt basstäd, periodiskt städ samt golvvård ute på ett eller flera objekt. Ditt dagliga uppdrag hanterar du självständigt eller tillsammans i mindre grupp. Städare som utgår från servicegruppen arbetar med något mindre antal fasta objekt, för att sedan täcka upp vid sjukfrånvaro och semestrar. Servicegruppen har även uppdrag som kräver kompetens inom specialstäd, sanering, lägenhetsstäd och golvvårdsuppdrag.
Som semestervikarier arbetar du på ett av våra objekt alt. servicegruppen för att täcka vid frånvaro så som semester, sjukdom eller annan ledighet. Timanställningar vid korta frånvarotillfällen eller arbetsanhopning.
Vi arbetar för en organisation där vi stöttar varandra i vardagen både utifrån kompetens och geografiska områden. Ett arbete som vi arbetat aktivt med under 2025 och har fokus på även framåt.
Samtliga städare har sin grundanställning inom städservice. Städorganisationen verkar i skolor, förskolor, idrottshallar, kontor och övriga arbetsplatser samt Kommunala bolag inom kommunen.
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder en mängd träning och aktiviteter med samarbetspartners för motion och hälsa. Hälsopaus uppmuntras.
Information om tjänsten:
Tillsvidareanställning samt semestervikariat/timvikariat.
100 %
Antal tjänsten: 1 tillvidare och 2-3 semestervikariat/timvikariat.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-04Övrig information
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
För mer information kontakta:
Caroline Axelsson, Enhetschef - Städservice 2, 0454 - 812 28
Facklig företrädare, kommunal, 0454-811 91
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering.
Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
