Städare till hemstäd och flyttstäd
Dalab Städ AB / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
2025-10-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalab Städ AB i Halmstad
, Båstad
eller i hela Sverige
Vi är ett mindre städföretag som behöver förstärkning med start omgående. Vi jobbar med båda privat-och företagskunder inom hemstädning , kontorsstädning och flyttstädning.
Det vi söker
Som person är ni serviceinriktad, har god social kompetens, är noggrann i ert arbete samt tar eget ansvar.
B-körkort är ett krav och tillgång till egen bil är ett stort plus.
Kunskapen att behärska det svenska språket; det är viktigt att både ni och kunden förstår varandra.
Vi arbetar i en rökfri miljö.
Många av våra kunder har katt och/eller hund.
I dagsläget har vi mycket uppdrag inom hemstäd, löpande uppdrag hos privatpersoner och flyttstäd.
Det vi erbjuder:
Tre dagars introduktionskurs där vi går igenom våra rutiner, städinstruktioner och digitala system.
Alla som använder sin privata bil får skattefri milersättning (enligt regelverk).
Möjlighet till tjänstebil.
Vi har en individuell lönesättning baserad på erfarenhet, kompetens och prestation.
Efterhand finns det stora möjligheter att påverka ens eget schema; även planering av era dagar på egen hand.
Dem flesta av våra kunder finns i Halmstad med närområde. Arbetstiderna är varierade måndag till fredag dagtid.
Vi läser ansökningarna löpande, tveka inte att skicka in din ansökan redan nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jeanette@dahlab.se Arbetsgivare Dalab Städ AB
(org.nr 559296-1477) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9576688