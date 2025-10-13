Städare sökes till hemstäd

Staffanstorps Städ AB / Städarjobb / Staffanstorp
2025-10-13


Erfaren hemstädare sökes till vårt härliga team!
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av hemstädning och som snabbt kan komma in i våra rutiner. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att ge kunderna det där lilla extra som gör skillnad.

Publiceringsdatum
2025-10-13

Om tjänsten
Huvudsakliga arbetsuppgifter är hemstädning hos privatkunder, men även andra typer av städning kan förekomma. Arbetet sker självständigt eller tillsammans med kollega, beroende på uppdrag.
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsplats där alla hjälps åt.
Stöttande kollegor och ledning - vi jobbar som ett lag.
varierande arbetsdagar och nöjda kunder som uppskattar ditt arbete.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning (du behöver inte läras upp från grunden).
Har B-körkort och tillgång till bil (egen eller servicebil).
Talar och förstår svenska.
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad.

Om du vill bli en del av ett engagerat team med högt i tak och där ditt arbete verkligen uppskattas - skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: arbete@ssok.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Staffanstorps Städ AB (org.nr 556601-9211), http://www.ssok.se
Havrevägen 6 (visa karta)
245 43  STAFFANSTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9553398

