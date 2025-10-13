Städare sökes till hemstäd
2025-10-13
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
Visa alla jobb hos Staffanstorps Städ AB i Staffanstorp
Erfaren hemstädare sökes till vårt härliga team!
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av hemstädning och som snabbt kan komma in i våra rutiner. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att ge kunderna det där lilla extra som gör skillnad.

Om tjänsten
Huvudsakliga arbetsuppgifter är hemstädning hos privatkunder, men även andra typer av städning kan förekomma. Arbetet sker självständigt eller tillsammans med kollega, beroende på uppdrag.
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsplats där alla hjälps åt.
Stöttande kollegor och ledning - vi jobbar som ett lag.
varierande arbetsdagar och nöjda kunder som uppskattar ditt arbete.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning (du behöver inte läras upp från grunden).
Har B-körkort och tillgång till bil (egen eller servicebil).
Talar och förstår svenska.
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad.
Om du vill bli en del av ett engagerat team med högt i tak och där ditt arbete verkligen uppskattas - skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: arbete@ssok.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Staffanstorps Städ AB
(org.nr 556601-9211), http://www.ssok.se
Havrevägen 6
)
245 43 STAFFANSTORP

Körkort
