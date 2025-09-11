Städare sökes
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker städare - språk är meriterande!
Är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Vi söker nu en eller flera städare till vårt team. Du kommer att arbeta med olika typer av städuppdrag - främst inom kontorsstädning, trappstädning samt hemstädning. Arbetet är fysiskt, varierande och passar dig som gillar att se resultatet av ditt arbete direkt.
Vi söker dig som:
Har ett öga för detaljer
Är punktlig och pålitlig
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god arbetsmoral
Meriterande:
Språkkunskaper - då vi arbetar med kunder från olika bakgrunder ser vi positivt på om du talar fler språk utöver svenska
Tidigare erfarenhet av städning är ett plus men inget krav - vi utbildar dig vid behov
Vi erbjuder:
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Trevligt arbetsklimat i ett växande företag
Möjlighet till utveckling inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: HRSkimrandevardagab@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skimrande Vardag AB
(org.nr 559202-0175), https://skimrandevardag.se/
Toffelbacken 29 (visa karta
)
126 39 HÄGERSTEN Jobbnummer
9504896