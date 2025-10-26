Städare och bokningsansvarig
2025-10-26
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
, Ånge
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
Vill du ta ett helhetsgrepp på våra bostäder? Vi hyr ut till vindkraft och företag, oftast långa avtal. Vill du ha ansvar för kunder, annonser, kontakter och sköta om verksamheten?
Göra allt som behövs, även stå i dörren när gästerna kommer och bära in deras väskor och tillbringa en timme eller mer med dem så att en personlig relation skapas med varje gäst.
Kontrollera annonser och se att text överensstämmer med vad vi erbjuder
Förtydliga och förändra annonser
Även i positiv bemärkelse till exempel lägga in bättre bilder och bättre texter
Att alltid kontrollera innehåll i bostad och att ingenting har försvunnit eller att gästen har ändrat språk på tv kontroll exempelvis
Kontrollera alla detaljer och rengöra allting även inuti kaffebryggare, ugnar, diskmaskiner och alla tänkbara platser under sängar och precis överallt. Även utomhus på till exempel utomhusmöbler så att ingen fågelskit finns där. Gästerna ska sitta.
Väldigt väldigt många detaljer som måste fungera
Alla tv-apparater och ljudanläggningar, samt naturligtvis internet, värme och precis allt
Hålla kontakt med gästerna i god tid innan ankomst så att du vet vad de förväntar sig och gå igenom detaljer, såsom sängplatser och annat vad de vill ha ut av vistelsen
Till exempel om det är en barnfamilj Eller om de vill sporta och håller på med idrott så att det blir tydligt vad trakten by samhället och vi erbjuder i vårt paket
Ha kontakt med gästen även under vistelsen, ett flertal gånger och kontrollera att gästen är supernöjd
Vad gäller renhet så är vårt slagord renare än rent
Vi håller en högre nivå av renheten våra konkurrenter och det gäller även övrigt vårt utbud av utrustning i en bostad. Håller högre kvalitet och är mer differentierad med tillgång till spel, dator, fritid, utrustning, sportutrustning och allt som gäster önskar sig.
Vi har ett extremt stort brett omfång om utrustning som Gäster vill ha och det gäller att förtydliga detta i annonser och plocka fram det på ett organiserat sätt i Bostäder och på bilder i annonser. Även samlingsbilder
Vi vill gärna att du också är händig
Att du kan slipa spackla måla Och göra enklare både inomhus och utomhus
Klippa gräsmattor
Gärna även kunna hantera en röjsåg Eller vara villig att lära dig
Så detta handlar väldigt mycket, mer än enbart städning eller bara en värd värdinna
Det är ett helhetskoncept där vi önskar att våra gäster ska bli så lyckliga och glada som det är möjligt i våra bostäder
Deras välgång och lycka är det bränsle som driver oss inte bara ekonomiskt utan även i hjärtat och i själen
Även att utveckla vårt koncept För större framgång
Om du är av detta virke så tveka inte att höra av dig
Välkommen med din ansökan
www.rentalhome.se
www.uthyres.eu
www.ramsjocamping.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: application@billebro.se

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
https://www.rentalhome.se
Ångevägen 24
)
827 76 RAMSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ramsjö Camping

Jobbnummer
9574466