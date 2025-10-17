Städare med B-körkort

Städgruppen Syd AB / Städarjobb / Malmö
2025-10-17


Visa alla städarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Städgruppen Syd AB i Malmö, Kristianstad eller i hela Sverige

Om jobbet
Städgruppen Syd AB söker en engagerad städare till vårt team! Du kommer att arbeta med städning inom flera olika områden - främst hemstädning, men även storstädningar, fönsterputs och flyttstädning kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i ett team om två personer, men det är viktigt att du också kan ta ansvar och arbeta självständigt. Arbetet består av att utföra olika typer av städuppdrag enligt tydliga checklistor och med hög kvalitet.
Du har ett professionellt och trevligt bemötande mot kunder och är van att ta ansvar för både ditt arbete och kundrelationer. Att vara noggrann, flexibel och ha ett öga för detaljer är en självklarhet i rollen.
Du har alltid stöd från arbetsledningen vid behov.
Krav för tjänsten:
B-körkort (obligatoriskt)
Kunna kommunicera på svenska i både skrift och tal. (obligatoriskt)

Meriterande:
Utbildning inom lokalvård eller liknande
Tidigare arbete med hemstädning/storstädning/fönsterputsning

Vem söker vi?
Vi söker dig som har ögon för detaljer, arbetar noggrant och tar ansvar. Du är social, trivs med kundkontakt och har lätt för att anpassa dig till olika hem och miljöer. Du är punktlig, håller tider.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@stadgruppensyd.se

Arbetsgivare
Städgruppen Syd AB (org.nr 559447-3695)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9563366

Prenumerera på jobb från Städgruppen Syd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Städgruppen Syd AB: