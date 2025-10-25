Städare, Lokalvördare
Astrid Service / Städarjobb / Malmö
2025-10-25
Vi söker en noggrann och pålitlig medarbetare till ett städföretag i Malmö!
Företaget Astrid Service, som framgångsrikt har arbetat i Malmö (Sverige) i över 7 år, söker nu nya medarbetare för arbete inom hemstädning - städning av privata hus och villor.
Vi söker ansvarsfulla, noggranna och positiva personer som värdesätter ordning och renlighet och vill bli en del av vårt vänliga team.
Vad vi förväntar oss av dig:
• Ansvarstagande och punktlighet
• Noggrannhet och känsla för detaljer
• Förmåga att arbeta i team
• Erfarenhet är meriterande men inget krav
• Du behöver inte kunna svenska - det räcker att du talar minst ett av följande språk: engelska, ukrainska eller ryska
Vi erbjuder:
• Stabil timlön: 160 kronor i timmen (brutto) Vi betalar separat för resor mellan kunder, utöver den ordinarie lönen.Vi tillåter att ta med tjänstebilen hem och använda den för att köra till jobbet på morgonen.
• Trevlig arbetsmiljö och vänliga kollegor
• Flexibla arbetstider och förståelse för din livssituation
• Hjälp med introduktion och stöd under hela din anställning
• Kommunikation inom teamet sker på svenska, ukrainska, engelska eller ryska
• Du kommer att arbeta i par: din kollega hämtar dig med bil, ni åker tillsammans till kunderna, och efter arbetsdagen körs du hem igen
Om du söker en ärlig arbetsgivare, stabil anställning och möjlighet att utvecklas - välkommen till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: info@astridservice.se Arbetsgivare Astrid Service
, https://www.astridservice.se/
Drottninggatan 1 (visa karta
)
212 11 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9574414