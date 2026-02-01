Städare/Lokalvårdare Virent Örebro
2026-02-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
10 000 kr i anställningsbonus! Vi söker nästa stjärna inom hemstädning, är det du?
Vi söker dig som jobbar eller har jobbat inom städbranschen och vill ha vad du förtjänar: fast schema, högre lön och ett jobb där du behandlas som ett proffs.
Vad du får hos oss:
Heltidstjänst
Branschledande lön + bonusar
Trygg och rolig arbetsplats
Möjlighet att växa inom företaget
Vad innebär det att vara en Stjärna hos oss?
S - Service: Vi gör alltid det som är bäst för kunden och håller vad vi lovar.
T - Transparens: Vi är ärliga, tar ansvar och skyller inte ifrån oss.
A - Ambition: Vi strävar efter att bli bättre och lär oss av våra misstag.
R - Roligt: Vi bygger Örebros bästa arbetsplats tillsammans.
Vad jobbet innebär:
Du kommer i tid och visar respekt för kundens hem
Du levererar städning av högsta kvalitet utifrån vår checklista
Du arbetar självständigt men har alltid stöd från teamet
Du får regelbunden coachning och utvecklingsmöjligheter
Låter det här som något för dig och vill du veta mer? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Virent Sverige AB
