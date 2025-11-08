Städare/Lokalvårdare

Sandhem gruppen AB / Städarjobb / Jönköping
2025-11-08


Trivs du med att arbeta självständigt och ta ansvar? Vi söker dig som har erfarenhet av städning, en positiv attityd och uppskattar ett jobb med frihet under ansvar.
Du behöver vara strukturerad, noggrann och kunna kommunicera på svenska eller engelska. Arbetet sker på olika platser, vilket innebär att B-körkort är ett krav.
Tjänsten
Timanställning om minst 8 timmar per vecka, med möjlighet till fler timmar. Arbetet är flexibelt och passar dig som söker en självständig roll. Erfarenhet av lokalvård & hemvård är nödvändigt.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sandhem gruppen AB (org.nr 559258-3248), https://www.sandhemgruppen.se/

Arbetsplats
Sandhem Gruppen

Kontakt
Gylli
gylli@sandhemgruppen.se

Jobbnummer
9595503

