Städare/Lokalvårdare
Musa, Gentiana / Städarjobb / Norrköping
2025-08-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
Om jobbet
Tycker du om städning, är social och har ett sinne för detaljer? Då kanske du är rätt person för oss på ABA Städ i Norrköping med omnejd!
Just nu söker vi ansvarsfull och serviceinriktad på 50% som vill arbeta i Norrköping med omnejd. Arbetet innebär regelbunden städning hos privatpersoner och företag, arbetstider och dagar kan variera, vi har arbeten dagtid mån-fre, Det är viktigt att du tycker om att städa och göra rent, du ska även vara noggrann, serviceinriktad och självständig.
Tjänsten ska tillsättas omgående
Som arbetsledare ska du vara:
• Serviceminded
• Noggrann
• Punktlig
• Du ska vara en positiv glädjespridare
• Lagledare och skapa teamkänsla
• Flexibel
• Lösningsorienterad
• Du ska ha en toppklasskvalité
Vi har varierande städuppdrag både i privat och företagsmiljö. Hemstädning,privatperson fönsterputs, flyttstädning, storstädning, byggstädning lokalstädning mm. Vårt uppdrag är att underlätta våra kunders vardag och ge dem tid över till det de vill eller behöver göra. Som att ta hand om sig själv och familjen.
Per timme / 160kr
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: info@abastad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Musa, Gentiana
S:t Persgatan 139 H (visa karta
)
602 30 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulika platser Kontakt
ABA Städ info@abastad.se 0103333113 Jobbnummer
9466100