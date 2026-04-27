Städare halvtid
2026-04-27
Falafelbaren söker en noggrann och ansvarsfull städare på deltid. Du arbetar kvällstid när restaurangen stängt och ansvarar för att lokalen är skinande ren och redo för nästa dag. Tjänsten passar dig som gillar att arbeta självständigt.
Arbetstider & omfattning
Deltid, 50% - ungefär 4 timmar per kväll
Arbetstid: vardagskvällar ca 19:00-23:00 (exakta tider kan variera)
Tillträde: snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Städning av restauranglokalen: matsal, disk- och kök.
Disk av köksutrustning, rengöring av kök, ytor, utrustning och golv enligt våra rutiner
Tömning av sopor och hantering av avfall
Rengöring av toaletter och personalutrymmen
Löpande underhåll av lokalerna
Rapportera brister eller skador till ansvarig chef
Vi söker dig som
Är noggrann, strukturerad och tar ansvar för ditt arbete
Trivs med att arbeta självständigt utan att tappa tempo
Är pålitlig och punktlig - vi räknar med dig varje kväll
Har tidigare erfarenhet av städning (meriterande, inget krav)
Kommunicerar obehindrat i skrift och tal på svenska eller engelska
Vi erbjuder
Fast deltidstjänst med trygga arbetstider
Central arbetsplats med bra kommunikationer
Kollektivavtalsenlig lön
Möjlighet till utökad tjänst på sikt samt extra arbetspass på helger
Så ansöker du
Skicka din ansökan med ett kort personligt brev och CV till oss. Vi kallar löpande till intervju och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta inte med att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: jobb@falafelbaren.se
Arbetsgivare Kersh & Hedström AB
(org.nr 556914-5633) Arbetsplats
Falafelbaren Kontakt
ägare
Jenny Hedström jenny.hedstrom@gmail.com Jobbnummer
