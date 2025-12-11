Städare (50-75%)
Städgruppen Syd AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2025-12-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städgruppen Syd AB i Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta med hemstädning, storstädning, byggstädning och fönsterputsning, men majoriteten av arbetet är hemstädningar. Arbetet kräver att du tar ansvar, jobbar självständigt och bemöter kunder på ett professionellt sätt. Du kommer att köra vår arbetsbil i jobbet.
Det kommer börja med 50% men kommer gå upp till 75%.
Många av våra kunder är beroende av den hjälp vi erbjuder för att få vardagen att fungera. Därför gör du inte bara rent - du gör skillnad.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Städning i hem hos privatpersoner (återkommande uppdrag)
Storstädningar och ibland byggstädningar
Fönsterputsning
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och ansvarsfull
Klarar att arbeta självständigt och lösa uppgifter på plats
Talar svenska eller engelska på en grundläggande nivå
Har erfarenhet av städning (meriterande men inte ett krav)
Har B-körkort
Vi erbjuder:
En varierande roll med möjlighet till utveckling
Tydlig introduktion
Bra arbetsledning, struktur och rutiner
Timanställning/behovsanställning
Cirka 50-75 % tjänst, beroende på schema och uppdrag, kan bli mer än så. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: jobb@stadgruppensyd.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "städare 75%". Arbetsgivare Städgruppen Syd AB
(org.nr 559447-3695) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9640298