Städare - Hemstädning
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2025-08-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören i Uppsala
Om jobbet
DFP Städ, en del av Din Företagspartner, söker timanställda - Perfekt för dig som studerar eller har ett annat arbete!
Vill du arbeta för ett företag som kombinerar renlighet med grön och hållbarhet? Då är DFP Städ rätt arbetsplats för dig! Vi är en del av Din Företagspartner och letar nu efter miljömedvetna och engagerade medarbetare som vill vara med och göra skillnad.Publiceringsdatum2025-08-14Om företaget
DFP Städ / Din Företagspartner är en ekonomisk förening och ett socialt företag med fokus på samhällsnytta, grön, hållbarhet och personlig utveckling. Vi erbjuder allt inom hushållsnära tjänster och har en specialisering inom grön städning. Vi tillverkar våra egna städprodukter, helt utan kemikalier, och med hjälp av ångteknik tar vi bort 99,9 % av hushållsbakterier.
Våra medarbetare är en mångfacetterad grupp, inklusive utbytesstudenter som vill förbättra sin svenska, socialisera och tjäna extra pengar i en inkluderande miljö.
Om rollen
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra grön och hållbar städning och hushållsnära tjänster hos privatpersoner och företag.
Arbeta flexibla timmar anpassade efter dina och kundernas behov.
Vara en del av ett team som värdesätter kvalitet och hållbarhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och har ett öga för detaljer.
Delar vårt engagemang för hållbarhet och miljöansvar.
Har tidigare erfarenhet av städning i Sverige (ett krav).
Behärskar svenska och engelska flytande (krav).
Kan fler språk (meriterande).
Har körkort - meriterade
Bor i Norra Stockholmsområde och har tillgång till månadskort för kollektivtrafik.
Kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vad erbjuder vi?
Flexibla arbetstider, perfekt för dig som studerar eller har andra åtaganden.
En inkluderande arbetsmiljö där vi prioriterar din personliga utveckling.
Möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle.
Konkurrenskraftig lön och chans till vidareutveckling.
Exempel på tjänster vi erbjuder:
Veckostädning
Städning varannan vecka
Storstädning
Flyttstädning
Fönsterputs
KontorsstädningSå ansöker du
Låter detta som något för dig? ladda upp ditt CV OCH ett kort personligt brev. Berätta varför du vill bli en del av vårt team och vad du kan bidra med.
Obs! Vi anställer kontinuerligt, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du är välkommen att skicka in den igen även om du har ansökt tidigare och inte fått anställning hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare med körkort". Arbetsgivare Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören
, https://dfpstad.se Arbetsplats
Din Företagspartner i Sverige Ek Jobbnummer
9457747