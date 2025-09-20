Städare - Heltid

Hirely AB / Städarjobb / Borås
2025-09-20


Publiceringsdatum
2025-09-20

Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande städare till en av våra kunder i Borås. Som städare blir du en viktig del av verksamheten och bidrar till att skapa en trivsam och ren miljö för både personal och besökare.

Arbetet passar dig som gillar praktiska arbetsuppgifter, har öga för detaljer och uppskattar att se resultatet av ditt arbete direkt.

Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor, personalutrymmen och gemensamma ytor

Dammsugning, golvvård och dammtorkning

Städning av sanitetsutrymmen

Avfallshantering

Kontroll av städmaterial och påfyllning vid behov

Följa hygien- och säkerhetsrutiner

Vi söker dig som

Är noggrann, punktlig och självgående

Har en positiv attityd och trivs med att arbeta fysiskt

Tar ansvar och kan planera ditt arbete effektivt

Har goda kunskaper i svenska eller engelska

Meriterande:

Tidigare erfarenhet av lokalvård eller städarbete

Körkort B

Vi erbjuder

En trygg heltidsanställning i Borås

En arbetsplats där du blir en viktig del av teamet

Möjlighet till utveckling inom lokalvård

Kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9518724

