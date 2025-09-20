Städare - Heltid
Hirely AB / Städarjobb / Borås Visa alla städarjobb i Borås
2025-09-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Borås
, Alingsås
, Härryda
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-20Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande städare till en av våra kunder i Borås. Som städare blir du en viktig del av verksamheten och bidrar till att skapa en trivsam och ren miljö för både personal och besökare.
Arbetet passar dig som gillar praktiska arbetsuppgifter, har öga för detaljer och uppskattar att se resultatet av ditt arbete direkt.Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor, personalutrymmen och gemensamma ytor
Dammsugning, golvvård och dammtorkning
Städning av sanitetsutrymmen
Avfallshantering
Kontroll av städmaterial och påfyllning vid behov
Följa hygien- och säkerhetsrutiner
Vi söker dig som
Är noggrann, punktlig och självgående
Har en positiv attityd och trivs med att arbeta fysiskt
Tar ansvar och kan planera ditt arbete effektivt
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lokalvård eller städarbete
Körkort B
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning i Borås
En arbetsplats där du blir en viktig del av teamet
Möjlighet till utveckling inom lokalvård
Kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9518724