Städare - Heltid

Hirely AB / Städarjobb / Eskilstuna
2026-01-07


Visa alla städarjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs, Flen, Enköping eller i hela Sverige

Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande städare på heltid till vår kund i Eskilstuna. Rollen är viktig för att skapa rena, trivsamma och välfungerande miljöer för både medarbetare och besökare.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Om tjänsten
Som städare ansvarar du för den dagliga städningen av lokaler såsom kontor, trapphus och gemensamma utrymmen. Arbetet utförs självständigt och i team beroende på uppdragets omfattning.

Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av lokaler och gemensamma ytor

Dammsugning, moppning och rengöring av ytor

Städning av kök, toaletter och personalutrymmen

Avfallshantering

Säkerställa att städningen håller god kvalitet

Vi söker dig som

Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande

Trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete

Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar

Kan kommunicera på svenska eller engelska

Meriterande

Tidigare erfarenhet av städarbete eller lokalvård

B-körkort

Vi erbjuder

Heltidsanställning med trygga villkor

Kollektivavtal och marknadsmässig lön

Introduktion och stöd i arbetet

Möjlighet till utveckling inom städ och lokalvård

Anställningsvillkor

Ort: Eskilstuna

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Vardagar, dagtid

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9672546

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: