Städare - Heltid
2026-01-07
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande städare på heltid till vår kund i Eskilstuna. Rollen är viktig för att skapa rena, trivsamma och välfungerande miljöer för både medarbetare och besökare.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som städare ansvarar du för den dagliga städningen av lokaler såsom kontor, trapphus och gemensamma utrymmen. Arbetet utförs självständigt och i team beroende på uppdragets omfattning.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av lokaler och gemensamma ytor
Dammsugning, moppning och rengöring av ytor
Städning av kök, toaletter och personalutrymmen
Avfallshantering
Säkerställa att städningen håller god kvalitet
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande
Tidigare erfarenhet av städarbete eller lokalvård
B-körkort
Vi erbjuder
Heltidsanställning med trygga villkor
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Introduktion och stöd i arbetet
Möjlighet till utveckling inom städ och lokalvård
Anställningsvillkor
Ort: Eskilstuna
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Vardagar, dagtid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
