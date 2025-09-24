Städ och fastighetsservice

FL städ och fastighetservice i Stenungsund AB / Städarjobb / Stenungsund
2025-09-24


Hemstäd , kontor, byggstäd, flyttstäd, fönster och diverse jobb.
Kan förekomma bland annat målning, rivning, röjsåg, trädgårdsarbete mm
# B kort och erfarenhet med släp
# Flytande svenska I tal och skrift
# Noggrannhet och flexibilitet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: Flitigalisastad@gmail.com

Arbetsgivare
FL städ och fastighetservice i Stenungsund AB (org.nr 559003-2693)
Törreby 120 (visa karta)
444 92  JÖRLANDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FL städ & fastighetservice i Stenungsund AB

Jobbnummer
9525432

