Städ och fastighetsservice
FL städ och fastighetservice i Stenungsund AB / Städarjobb / Stenungsund Visa alla städarjobb i Stenungsund
2025-09-24
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FL städ och fastighetservice i Stenungsund AB i Stenungsund
Hemstäd , kontor, byggstäd, flyttstäd, fönster och diverse jobb.
Kan förekomma bland annat målning, rivning, röjsåg, trädgårdsarbete mm
# B kort och erfarenhet med släp
# Flytande svenska I tal och skrift
# Noggrannhet och flexibilitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: Flitigalisastad@gmail.com Arbetsgivare FL städ och fastighetservice i Stenungsund AB
(org.nr 559003-2693)
Törreby 120 (visa karta
)
444 92 JÖRLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FL städ & fastighetservice i Stenungsund AB Jobbnummer
9525432