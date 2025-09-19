Städ jobb

Elitbud Uppsala AB / Städarjobb / Uppsala
2025-09-19


Vi söker en flyttstädare/storstädare till vårt team i Uppsala!
Vill du bli en del av ett härligt och engagerat team? Vi på Flytthem söker nu en noggrann och pålitlig flyttstädare/storstädare för att stärka vårt team i Uppsala!

Publiceringsdatum
2025-09-19

Om tjänsten
Som städare hos oss kommer du främst att arbeta med flyttstädningar och storstädningar hos både privatpersoner och företag. Arbetet sker på varierande platser i och runt Uppsala, och vi erbjuder flexibla arbetstider.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning, gärna flyttstäd eller storstäd

Är noggrann, punktlig och har öga för detaljer

Trivs med att jobba både självständigt och i team

Har B-körkort

Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat med stöttande kollegor

Flexibla arbetstider och möjlighet till deltid/heltid

schyssta villkor

Möjlighet till utveckling inom företaget

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@flytthem.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elitbud Uppsala AB (org.nr 559259-7750), http://flytthem.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9516418

