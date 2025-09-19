Städ jobb
Elitbud Uppsala AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2025-09-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elitbud Uppsala AB i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en flyttstädare/storstädare till vårt team i Uppsala!
Vill du bli en del av ett härligt och engagerat team? Vi på Flytthem söker nu en noggrann och pålitlig flyttstädare/storstädare för att stärka vårt team i Uppsala!Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som städare hos oss kommer du främst att arbeta med flyttstädningar och storstädningar hos både privatpersoner och företag. Arbetet sker på varierande platser i och runt Uppsala, och vi erbjuder flexibla arbetstider.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning, gärna flyttstäd eller storstäd
Är noggrann, punktlig och har öga för detaljer
Trivs med att jobba både självständigt och i team
Har B-körkort
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat med stöttande kollegor
Flexibla arbetstider och möjlighet till deltid/heltid
schyssta villkor
Möjlighet till utveckling inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@flytthem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elitbud Uppsala AB
(org.nr 559259-7750), http://flytthem.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9516418