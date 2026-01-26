Stabsassistenter till Högkvarteret
2026-01-26
Har du genomfört din värnplikt och är nyfiken på stabsarbete på strategisk nivå? Är du en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare? Till Rikshemvärnsstaben, del av Rikshemvärnsenheten inom Högkvarteret söker vi nu två stabsassistenter. Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att både utvecklas och utmanas i en föränderlig miljö. Vi som arbetar vid Rikshemvärnsstaben har stort engagemang, stark laganda och nära till skratt. Tillsammans med oss kommer du att fördjupa dina kunskaper inom stabsarbete, analys och projektarbete på central nivå. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen samt utveckla stridskraften Hemvärnet. Stridskraften Hemvärnet består av krigsförband såsom militärregionstaber, militärregionförband, hemvärnsbataljoner, territoriella förband och verksamheten Hemvärnets Stridsskola.
Rikshemvärnsstaben består av stabssektion, genomförandeavdelning, planeringsavdelning och stödavdelning. Lagandan inom Rikshemvärnsstaben är stark och präglas av gott samarbete, prestigelöshet, strävan efter enkelhet, öppenhet och högt i tak. Som anställd vid Rikshemvärnsstaben kommer du att få ta del av en välplanerad och lärorik introduktion, stöd när du är "ny-på-jobbet" och möjlighet till både kompetensutveckling och personlig utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen som stabsassistent bidrar till en effektiv stab och som stabsassistent utgör du ett viktigt administrativt stöd åt både chefer och underställda sektioner vid Rikshemvärnsstaben. Du kommer att arbeta brett med administrativa uppgifter såsom upprättande av skrivelser och protokoll, bokningar, beställningar, uppdatera samarbetsytor, inköp, arbetstidsplanering/ listplanering i PRIO, beredning och sammanställning av underlag i olika ledningssystem.
KRAV
Kvalifikationer
• Aktuell genomförd GMU eller grundutbildning med värnplikt i Försvarsmakten
• Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket god datorvana och hög förmåga i MS Office
• Körkort BPubliceringsdatum2026-01-26Dina personliga egenskaper
För att både trivas och passa i rollen som stabsassistent tror vi att du är noggrann, van vid att arbeta självständigt, är ansvarsfull, strukturerad och lojal. Du har en god samarbetsförmåga och både kan och trivs med att hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt. Du är också mån om att göra ditt bästa, målfokuserad och är serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Gruppchefsutbildning från värnplikten/grundutbildningen
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO/SAP, VIDAR, SWECCIS, ISUS, SHAREPOINT
• Genomförd grundkurs säkerhetstjänst
• Utbildad på Försvarsmaktens kryptosystem
• Genomförd grundkurs i stabstjänst
• Erfarenhet av arbete som stabsassistent
• Erfarenhet från arbete i annan statlig förvaltning
• Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbeteÖvrig information
Anställningsform: GSS-K, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsten kan innebära resor samt kvälls- och helgtjänst vilket då planeras med god framförhållning.
För upplysningar om befattningen kontakta Niclas Lindqvist, Chef Stabssektionen. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga företrädare:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel: 08 - 788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2026. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt svar på urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.
Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.
Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Ersättning
