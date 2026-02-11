Stabsassistent
Vill du vara med och bidra med din kunskap för ett viktigt samhällsuppdrag? Vill du arbeta på en arbetsplats som präglas av hög kamratanda och stark sammanhållning? Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och söker nu efter en ny medarbetare.
Om enheten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, har som huvuduppgift att sköta drift och underhåll av ledningsstödsystem i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt. Enheten du kommer tillhöra leds från Örebro men arbetet finns i Stockholm.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja chefen för stabsgruppen
• Bemanna reception
• Inpassering/utpassering
• Posthantering
• Ordonnanstjänst
• Inköp
Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid
Vi erbjuder dig
Försvarsmakten har en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på dig som individ, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat;
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, träningskläder och skor samt startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdag mot extra pensionsavsättning
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort B
• Ingen alt. mild pälsallergi vid medicinering
MERITERANDE
• Goda och aktuella kunskaper i Office-paketet
• Erfarenhet av att arbeta i en administrativ funktion/befattning
• Genomförd militär grundutbildning
• Erfarenhet av stabsarbete inom Försvarsmakten eller annan myndighetPubliceringsdatum2026-02-11Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Innehar en förmåga att se helheten och samtidigt ha koll på detaljerna. Det krävs att du är resultatorienterad, serviceinriktad och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du behöver även ha en god förmåga att kunna arbeta ihop i team såväl som självständigt. Arbetet kommer att vara varierande och du kommer ha goda chanser att själv påverka din situation.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet både vad gäller kompetens och tidigare erfarenheter men också hur vi bedömer att din personlighet kommer att fungera i den tilltänkta arbetsgruppen.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Befattningen är civil.
Arbetsort: Stockholm. Tjänstresor förekommer, likväl som arbete vid oregelbundna tider.
Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Kontaktperson HRkarin.m.isaksson@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-11. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
