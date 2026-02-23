ST-läkare till Internmedicin, Sollefteå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Är du en legitimerad läkare och söker en ST-tjänst inom Internmedicin? Har du ett intresse för glesbygdsmedicin, personcentrerat förhållningssätt och Nära Vård ? Då kan vi vara rätt plats för dig!
Läkarenheten i medicin på Sollefteå sjukhus är en mindre enhet med närhet och korta beslutsvägar. Vårt verksamhetsområde arbetar aktivt med förflyttningen mot Nära Vård i samarbete med våra kommuner och primärvården.
Som ST jobbar du både självständigt och underhandledning. Första året tjänstgör man på hemmasjukhuset. Arbetsupplägget erbjuder variation mellan akuten, vårdavdelning och mottagning. Du ingår i det patientnära teamarbetet och arbetsuppgifterna innefattar sedvanligt avdelningsarbete. Det finns goda utvecklingsmöjligheter och vi erbjuder en utbildningstjänst med möjlighet att själv påverka utbildningens upplägg. Vi erbjuder ett studie- och arbetsklimat som ger goda förutsättningar till både god kompetensutveckling utifrån målbeskrivning och känsla av tillhörighet. För återhämtning och balans till fritid finns förutsättningar för friskvård och träning i regionens gym, beläget på sjukhuset.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Genomföra rond på avdelning
Konsultationer
In- och utskrivningar
Primärjoursansvar på akutmottagning både dag- och jourtid
Mottagningsarbete med egen bokad mottagning under handledning
Övrig information
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet av forskning eller undervisning
Har arbetslivserfarenhet från personcentrerade arbetssätt och Nära Vård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Integritet
Omdöme
Helhetssyn
Samarbetsförmåga Ersättning
