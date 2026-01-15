ST-läkare till anestesikliniken
Region Sörmland / Läkarjobb / Katrineholm Visa alla läkarjobb i Katrineholm
2026-01-15
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Anestesikliniken Mälarsjukhuset EskilstunaPubliceringsdatum2026-01-15Om företaget
Anestesikliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset är en högteknologisk, dynamisk och utvecklingsinriktad klinik och Sörmlands största serviceklinik. Anestesiklinikens grunduppdrag består av operationssjukvård och intensivvård.
Vi har en stabil bemanning utan behov av hyrläkare, och lägger stort fokus på långsiktighet i våra anställningar. Vår återväxt rekryteras sedan många år genom ST-läkare, som är en central del av vår kliniska verksamhet. Den huvudsakliga placeringen och all jourverksamhet under ST är på Mälarsjukhuset, där all vår akuta kirurgi, obstetrik och intensivvård bedrivs i nybyggda lokaler. Enstaka, korta tjänstgöringar inom elektiv operationsverksamhet görs även på Kullbergska sjukhuset.
ST-utbildningen är välorganiserad och under kontinuerlig utveckling av vår ST-studierektor. Introduktionsperioden är 6 månader. Från första anställningsdagen har Du en specialistkompetent, handledarutbildad handledare. Som ST-läkare har du schemalagd lästid, internutbildning på kliniken, samt deltar i externa kurser och Stockholms regionala föreläsningsserier.
Forskningsmöjligheterna inom Region Sörmland är goda generellt och inom anestesikliniken i synnerhet. Kliniken har ökande forskningsaktivitet med flertalet disputerade läkare och pågående studier.
Mälarsjukhuset har alla fördelarna av det mellanstora länssjukhuset där det finns bred, avancerad, klinisk verksamhet men korta beslutsvägarna. Det är en perfekt plats för dig att utvecklas till en duktig anestesiolog och intensivist och vi hoppas du vill bli del av oss och vår spännande framtid. Arbetsuppgifter
Söva och väcka, bedöva och lindra, rädda liv på patienter i alla åldrar.
Din kompetens
Du är legitimerad läkare vid anställningens början. Ansökan kan göras från och med senare delarna av AT/BT.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, våren 2026.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning innan beslut om tillsvidareanställning.
Information om tjänsten lämnas av
Läkarchef Joanna Mirowska, 016-10 57 04, joanna.mirowska@regionsormland.se
ST-studierektor Maja Söderkvist, 016-10 41 96, maja.soderkvist@regionsormland.se
Facklig företrädare Läkarförbundet Malin Bohlin, 016-10 30 51, malin.bohlin@regionsormland.se
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på anestesikliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-22.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
Repslagaregatan 19 (visa karta
)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9686783